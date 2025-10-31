Бородавко о трансляции Олимпиады: «Нужно уважать мнение каждого. Кто хочет, тот будет смотреть, кто нет — это его выбор»
Бородавко высказался о показе зимней Олимпиады-2026 в России.
Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко считает, что нужно уважать мнение обеих сторон, высказывающихся за или против трансляции Олимпийских игр в РФ.
«На мой взгляд, нужно уважать мнение каждого. Кто хочет, тот будет смотреть, кто нет — это его выбор.
Конечно, Олимпиада вызывает определенный интерес, это событие проходит раз в четыре года. Полезно следить за ней хотя бы для того, чтобы знать своих соперников, в каком они состоянии.
Кроме того, можно сравнить те же трансляции — с тем, как мы показываем российские соревнования.
Понимаю, что есть и те, кто придерживается принципиальной позиции относительно показа Олимпиады, их мнение надо уважать», – сказал Бородавко.
