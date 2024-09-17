Губерниев о словах Клэбо про россиян: «Это вранье, сотрясание воздуха. Соскучился – значит, бейся, чтобы у тебя были хорошие соперники»
Губерниев назвал «враньем и провокацией» слова Клэбо о российских лыжниках.
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо сказал в интервью норвежскому изданию, что ему не хватает «напряженных поединков» с россиянами.
«Это бла-бла и вранье. Если Клэбо соскучился, то пусть напишет запрос в норвежскую федерацию с вопросом «Где русские?»
А так это все сотрясание воздуха и пуканье в вечность. Соскучился он... Это называется «пожалел волк кобылу». Соскучился, значит, бейся, чтобы у тебя соперники были хорошие.
Его страна запретила въезд нашим гражданам. Пусть проявит гражданскую позицию. А так это все вранье и провокация», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Клэбо о российских лыжниках: «Конечно, обидно, что они не могут соревноваться. Но есть внешний фон, который пока остается неизменным»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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