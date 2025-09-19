Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»

Колобков заявил, что Ковентри продолжает политику Баха в МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпиады-2026 в нейтральном статусе – на тех же условиях, что и к Играм-2024.

«Ожидаемо. Еще весной, когда Кирсти Ковентри избрали президентом МОК, было понятно: во многих видах спорта олимпийский отбор уже завершен. Сама же она с самого начала последовательно продолжала линию [Томаса] Баха, чьей креатурой является. Так что никаких сюрпризов здесь нет», – сказал министр спорта России Павел Колобков.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает , что Олимпийские игры 2026 года должны стать последними, где россияне выступят в нейтральном статусе.

«Его уверенность мне импонирует», – добавил Колобков.

МОК допустил россиян до Олимпиады-2026. Условия сложные, но свой человек в комиссии