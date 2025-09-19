  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
0

Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»

Колобков заявил, что Ковентри продолжает политику Баха в МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпиады-2026 в нейтральном статусе – на тех же условиях, что и к Играм-2024.

«Ожидаемо. Еще весной, когда Кирсти Ковентри избрали президентом МОК, было понятно: во многих видах спорта олимпийский отбор уже завершен. Сама же она с самого начала последовательно продолжала линию [Томаса] Баха, чьей креатурой является. Так что никаких сюрпризов здесь нет», – сказал министр спорта России Павел Колобков.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что Олимпийские игры 2026 года должны стать последними, где россияне выступят в нейтральном статусе.

«Его уверенность мне импонирует», – добавил Колобков.

МОК допустил россиян до Олимпиады-2026. Условия сложные, но свой человек в комиссии

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoПавел Колобков
logoТомас Бах
Министерство спорта России
logoМОК
logoКирсти Ковентри
logoМихаил Дегтярев
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Коростелев, Ардашев, Спицов, Семиков, Мальцев пробегут коньковую «разделку» на 15 км
10 минут назад
Чемпионат России по лыжероллерам. Терентьева, Непряева, Пеклецова, Сорина, Смирнова, Ступак выступят в коньковой «разделке» на 10 км
24 минуты назад
МОК о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «FIS еще может открыть двери»
7сегодня, 16:50
«В лучшем случае МОК бросит какие-то крохи». Бородавко о возможных итогах исполкома в Милане
вчера, 16:08
Мария Захарова: «Политический слалом превращает МОК в ангажированный инструмент международных интриг»
11вчера, 14:59
Большунов выступит на чемпионате России по лыжероллерам
2вчера, 14:37
Люка Шанава не тренируется из-за стрессового перелома большеберцовой кости
вчера, 08:28
Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке
3вчера, 06:22
Итальянский горнолыжник Францозо скончался от травм после падения на тренировке
17 сентября, 12:58
Шведские лыжницы досрочно покинули высотный сбор в Италии из-за вспышки инфекции в команде
17 сентября, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20