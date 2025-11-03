  • Спортс
Норвежский журналист Салтведт: «FIS может летом провести новое голосование о потенциальном возвращении россиян в сезоне-2026/27»

Норвежский журналист: FIS может провести новое голосование о допуске россиян.

Журналист Ян Петтер Салтведт считает, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может провести голосование по вопросу допуска россиян и белорусов на турниры летом 2026 года.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. В октябре совет FIS продлил отстранение и не допустил спортсменов к олимпийскому отбору. Норвежские лыжники и функционеры активно высказывались против допуска.

«Дело FIS на этот сезон закрыто. При этом, если зимой ситуация кардинально изменится, FIS сможет провести новое голосование летом о потенциальном возвращении россиян и белорусов в сезоне-2026/27, речь также может идти о чемпионате мира в Фалуне», – отметил Салтведт.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
