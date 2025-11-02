Вероника Степанова: «Предлагаю прекратить зарывать голову в искусственный снег и решительно отодвинуть лыжный соревновательный сезон на 2-3 недели»

Лыжница Степанова предложила отложить старт лыжного сезона на несколько недель.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова считает, что начинать этапы Кубка России нужно позднее из-за изменений климата.

«Как насчет прекратить делать вид, что на дворе все еще ±1985 год, и поменять все расписание лыжных соревнований? В мире, у нас – везде. 40 лет назад, я так понимаю, тренироваться и даже соревноваться можно было в ноябре чуть ли не по всей Европе. На естественном снегу – другого не было. Климат раньше был совершенно другим!

Чтобы прилично выступать в начале сезона лыжник уровня сборной должен встать на снег примерно за месяц до первого старта: вспоминать движения, разгоняться. Пару последних недель перед стартом – в том месте, где сами соревнования будут проходить.

Сейчас мы готовимся в горах на высоте 1850 м – на круге меньше трех километров, под дождем. На 100% искусственном снегу. Снега нет ни в Кировске (1-й этап Кубка России), ни в Руке (1-й этап Кубка мира). Снега нет нигде, кроме Алдана и Семинского перевала. Но соревнования зимой там проводить нельзя, и никто и не пытается.

Предлагаю прекратить зарывать голову в (искусственный) снег и решительно отодвинуть весь лыжный соревновательный сезон на 2-3 недели. Первые гонки – в середине декабря. Но бегать при этом до конца апреля – полно мест, где снега еще много в это время», – написала Степанова в телеграм-канале.