Шарлотте Калла родила второго ребенка
Шведская лыжница Шарлотте Калла родила второго ребенка.
Об этом он рассказала в соцсетях.
«Добро пожаловать в мир, младший братик! 2 августа мы стали семьей из четырех человек, и наши сердца растут вместе с тобой», – написала Калла.
Первого сына шведка родила в 2023 году.
Шарлотте 38 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Завершила карьеру в 2022-м.
