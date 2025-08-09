Шведская лыжница Шарлотте Калла родила второго ребенка.

Об этом он рассказала в соцсетях.

«Добро пожаловать в мир, младший братик! 2 августа мы стали семьей из четырех человек, и наши сердца растут вместе с тобой», – написала Калла.

Первого сына шведка родила в 2023 году.

Шарлотте 38 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Завершила карьеру в 2022-м.