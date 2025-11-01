Губерниев о желании возглавить ФЛГР: «В этом вопросе ничего не изменилось. Готов собрать денежные средства и все остальное в кулак и триумфально выиграть выборы»

Губерниев: я готов триумфально выиграть выборы главы ФЛГР.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил, что хочет стать президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

С 2010 года организацию возглавляет Елена Вяльбе. Следующие выборы пройдут в 2026-м.

«В вопросе моего желания стать главой ФЛГР ничего не изменилось. Сейчас я просто занимаюсь разными другими делами, но параллельно формирую коалицию. Все договоренности остаются в силе, готов собрать необходимые денежные средства и все остальное в кулак и триумфально выиграть выборы.

Предвыборную программу я представлю непосредственно тогда, когда будет объявлена дата выборов. Зачем мне раньше времени раскрывать карты? Я возникну, когда все выйдет на финишную прямую. У меня нет никаких опасений в том, что меня могут не допустить. Все идет по плану.

Недопуск наших лыжников на Олимпиаду лишний раз убедил меня в том, что ФЛГР должна больше работать в качестве представителя наших лыж за рубежом. Сейчас эта работа ведется недостаточно, внутри страны тоже есть проблемы. С тех пор ничего не изменилось. Возможно, лыжные федерации вообще объединятся в одну. Руководить ей будет точно не Елена Вяльбе, а, может быть, даже я», – сказал Губерниев.