  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Ридзик об отстранении россиян в лыжных видах: «Эти пираньи скандинавские не смогли нас в истории одолеть, так пытаются тут покусать»
1

Ридзик об отстранении россиян в лыжных видах: «Эти пираньи скандинавские не смогли нас в истории одолеть, так пытаются тут покусать»

Фристайлист Ридзик дал совет российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду.

Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу Сергей Ридзик высказался об отстранении россиян в лыжных видах спорта.

– Нас будут максимально урезать, выдавливать, выжимать. Какие-то виды спорта вообще закрыли, какие-то – в урезанном виде. Эти пираньи скандинавские не смогли нас в истории одолеть, так пытаются тут нас покусать, к сожалению.

Ну ничего, пробьемся-прорвемся. Ничего, я вообще на двух Олимпиадах в достаточно сложных условиях выступал, обе азиатские и все под нейтральным статусом. Все равно добились успеха! Все знают, кто мы такие, и неважно, какой ярлык у тебя напротив фамилии, какой флаг – белый или триколор. Конечно, все знают, что третье место занял я, а я из России. Это все формальности, которые удовлетворяют хотелки людей свыше.

– Какой совет вы можете дать нашим спортсменам, которые все-таки доедут до Италии в феврале?

– Мы сейчас говорим не о перебежчиках, а о наших спортсменах. Надо учитывать, что жизнь спортсмена очень-очень коротка, особенно в лыжных видах спорта. Есть, конечно, возрастные люди, но в основной массе после 30-35 лет спортсмены уходят, завершают карьеру.

Хочу сказать нашим спортсменам: не обращайте ни на кого внимания, делайте свою работу, и все. Не агрессируйте, потому что камеры будут вдоль и поперек. Будут провокации, будут недруги, скорее всего, наши соседи по границе. По этой линии будут пытаться что-то сделать, журналюги будут пытаться тоже. Но спортсменам должно быть все равно. Допустили тебя? Красава! Выиграл что-то? Молодец! Будут завистники, но кто-то будет и искренне радоваться.

Вот у нас ребята съездили в Швейцарию на ледник. Я спрашивал, как отношение, как обстановка? Да все хорошо, все спокойно. Это было и у нас, и в мое время, когда я готовился к Играм-2018 и к Играм-2022. Людям в целом все равно, коллеги видят тебя каждый день, все тебя знают, всем все равно. Все эти козни носят политический характер.

Есть, конечно, некоторые, кто бьет себя в грудь, что в России допинг, надо лишить всех прав пожизненно. Но спустя какое-то время оказывается, что этого же дяденьку и эту же тетеньку, которые громче всех возбухали против россиян, поймали на допинге. По итогу смотришь – а там списки на ТИ огромные, одни астматики. Извините, а это что такое? Это просто смешно.

Каждый цикл пытаются поднять вопрос о проблемах в России. Что-то новое постоянно появляется, и понятно, для чего это делается. Это уже достаточно длительная кампания, направленная на нашу страну, на наших атлетов. Это делается для того, чтобы переманить наших спортсменов, наших чемпионов и талантов, а тех, кто не поддается, лишают наших атлетов возможности участвовать в соревнованиях.

Речь тут идет также и о специалистах, ведь в наших видах спорта работают сильные профессионалы по подготовке инвентаря, – сказал Ридзик.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds.ru
logoСергей Ридзик
отстранение и возвращение России
сборная России (фристайл)
фристайл
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
CAS пока не получал апелляцию России по поводу отстранения лыжников от отбора на Олимпиаду-2026
30 октября, 06:33
В России обсуждают проведение альтернативной Олимпиады (Odds)
27 октября, 08:57
Норвежский журналист Салтведт: «Вариант с обращением в CAS выглядит несколько более обнадеживающе для российских лыжников»
25 октября, 15:39
Главные новости
Егор Сорин: «Все адекватно приняли решение FIS, поэтому все готовятся к сезону внутри страны»
сегодня, 10:20
Норвежский журналист Салтведт: «FIS может летом провести новое голосование о потенциальном возвращении россиян в сезоне-2026/27»
вчера, 16:47
Линдси Вонн: «Подхожу к Олимпиаде со спокойной душой – неважно, что произойдет. Я больше не страдаю, живу полной жизнью, и это невероятно»
вчера, 15:36
Лыжники из сборной Швеции по ски-кроссу попали в ДТП по пути на высотный сбор. Их машина перевернулась на серпантине, никто не пострадал
вчера, 12:10
Вероника Степанова: «Предлагаю прекратить зарывать голову в искусственный снег и решительно отодвинуть лыжный соревновательный сезон на 2-3 недели»
2 ноября, 19:31
«Мы не будем припадать к ноге только потому, что вы грозите нам отлучением от своего извращенного мира». Захарова о санкциях против российского спорта
1 ноября, 15:24
Вик Уайлд о недопуске россиян: «Действия FIS смотрятся очень по-детски. Если люди хотят вести себя как дети, я не буду играть в эти игры»
1 ноября, 14:30
Губерниев о желании возглавить ФЛГР: «В этом вопросе ничего не изменилось. Готов собрать денежные средства и все остальное в кулак и триумфально выиграть выборы»
1 ноября, 14:09
Бородавко о трансляции Олимпиады: «Нужно уважать мнение каждого. Кто хочет, тот будет смотреть, кто нет — это его выбор»
31 октября, 16:08
Губерниев о недопуске лыжников: «Я ждал высказываний Вяльбе по этому поводу, а их все нет и нет. Сейчас она может разве что сказать, что устала и уходит»
31 октября, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25