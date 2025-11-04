Ридзик об отстранении россиян в лыжных видах: «Эти пираньи скандинавские не смогли нас в истории одолеть, так пытаются тут покусать»

Фристайлист Ридзик дал совет российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду.

Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу Сергей Ридзик высказался об отстранении россиян в лыжных видах спорта.

– Нас будут максимально урезать, выдавливать, выжимать. Какие-то виды спорта вообще закрыли, какие-то – в урезанном виде. Эти пираньи скандинавские не смогли нас в истории одолеть, так пытаются тут нас покусать, к сожалению.

Ну ничего, пробьемся-прорвемся. Ничего, я вообще на двух Олимпиадах в достаточно сложных условиях выступал, обе азиатские и все под нейтральным статусом. Все равно добились успеха! Все знают, кто мы такие, и неважно, какой ярлык у тебя напротив фамилии, какой флаг – белый или триколор. Конечно, все знают, что третье место занял я, а я из России. Это все формальности, которые удовлетворяют хотелки людей свыше.

– Какой совет вы можете дать нашим спортсменам, которые все-таки доедут до Италии в феврале?

– Мы сейчас говорим не о перебежчиках, а о наших спортсменах. Надо учитывать, что жизнь спортсмена очень-очень коротка, особенно в лыжных видах спорта. Есть, конечно, возрастные люди, но в основной массе после 30-35 лет спортсмены уходят, завершают карьеру.

Хочу сказать нашим спортсменам: не обращайте ни на кого внимания, делайте свою работу, и все. Не агрессируйте, потому что камеры будут вдоль и поперек. Будут провокации, будут недруги, скорее всего, наши соседи по границе. По этой линии будут пытаться что-то сделать, журналюги будут пытаться тоже. Но спортсменам должно быть все равно. Допустили тебя? Красава! Выиграл что-то? Молодец! Будут завистники, но кто-то будет и искренне радоваться.

Вот у нас ребята съездили в Швейцарию на ледник. Я спрашивал, как отношение, как обстановка? Да все хорошо, все спокойно. Это было и у нас, и в мое время, когда я готовился к Играм-2018 и к Играм-2022. Людям в целом все равно, коллеги видят тебя каждый день, все тебя знают, всем все равно. Все эти козни носят политический характер.

Есть, конечно, некоторые, кто бьет себя в грудь, что в России допинг, надо лишить всех прав пожизненно. Но спустя какое-то время оказывается, что этого же дяденьку и эту же тетеньку, которые громче всех возбухали против россиян, поймали на допинге. По итогу смотришь – а там списки на ТИ огромные, одни астматики. Извините, а это что такое? Это просто смешно.

Каждый цикл пытаются поднять вопрос о проблемах в России. Что-то новое постоянно появляется, и понятно, для чего это делается. Это уже достаточно длительная кампания, направленная на нашу страну, на наших атлетов. Это делается для того, чтобы переманить наших спортсменов, наших чемпионов и талантов, а тех, кто не поддается, лишают наших атлетов возможности участвовать в соревнованиях.

Речь тут идет также и о специалистах, ведь в наших видах спорта работают сильные профессионалы по подготовке инвентаря, – сказал Ридзик.

