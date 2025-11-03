  • Спортс
Линдси Вонн: «Подхожу к Олимпиаде со спокойной душой – неважно, что произойдет. Я больше не страдаю, живу полной жизнью, и это невероятно»

Линдси Вонн: подхожу к Олимпиаде-2026 со спокойной душой.

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, как шестилетняя пауза в спортивной карьере повлияла на ее жизнь.

Вонн – олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в скоростном спуске, двукратная чемпионка мира. Она объявила о завершении карьеры в феврале 2019 года, но вернулась в спорт в декабре 2024 года в возрасте 40 лет.

«Я подхожу к этим Олимпийским играм со спокойной душой, вооружившись огромными знаниями и опытом, полученными в прошлом. Шесть лет отсутствия в спорте позволили мне взглянуть на вещи шире.

Это помогло мне яснее видеть происходящее вокруг и обрести уверенность в себе – не только как лыжнице, но и как человеку. В целом, я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и с нетерпением жду соревнований.

Очень долго мне приходилось терпеть боль, но сегодня я живу полной жизнью, и это невероятно. Неважно, что произойдет на Олимпиаде, потому что моя жизнь изменилась навсегда. Я больше не страдаю. Я живу наполненной жизнью каждый день. Многие сомневались во мне, но я никогда не сомневалась в себе.

Среди множества негативных голосов мне иногда было трудно услышать свой собственный. И когда я пересекла финишную черту и увидела, что заняла второе место (в супергиганте в Сан-Вэлли 23 марта 2025 года – Спортс’‘), я расплакалась от переполнявших меня эмоций и гордости, что для меня нетипично.

Я никогда не поздравляла себя, потому что всегда была сосредоточена на следующем старте. Но в тот момент я подумала: «Вау, ты действительно это сделала». И это очень много значило для меня. Думаю, единственная гонка, которая тронула меня больше – это моя победная гонка на Олимпийских играх», – сказала Вонн.

«Меня собрали заново». Секс-символ и легенда горных лыж вернулась в 40 лет – и уже хороша!

