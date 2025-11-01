  • Спортс
  • Вик Уайлд о недопуске россиян: «Действия FIS смотрятся очень по-детски. Если люди хотят вести себя как дети, я не буду играть в эти игры»


Двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В октябре совет FIS продлил отстранение россиян от соревнований, не допустив их даже в нейтральном статусе.

«В какой-то момент стоит просто забить на это и сфокусироваться на себе. Я сам сделал это несколько лет назад и больше не обращаю внимание на то, что делает FIS. Конечно, было бы здорово, если бы они допустили российских спортсменов.

Но они поступили наоборот, и это их проблема. Их действия смотрятся очень по-детски. Считаю, все это ниже меня, поэтому не хочу опускаться на их уровень. Если люди хотят вести себя как дети, я не буду играть в эти игры», – сказал Уайлд.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
