Йоханнеса Клэбо приглашали тренироваться со сборной Швеции

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции Йоханнес Клэбо Вильям Поромаа Андерс Бистрем Хокун Клэбо Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо был приглашен на тренировки со сборной Швеции.

Отец норвежского спортсмена Хокун Клэбо рассказал, что недавно поступило соответствующее предложение.

«Нам позвонил Андерс (Бистрем), директор сборной Швеции. Он сказал, что Йоханнеса с радостью приняли бы на сборе в Ливиньо.  

Ему готовы были предоставить билет на самолет и гостиницу. А Поромаа был готов присоединиться к тренировкам.

Это говорит об открытости и желании лучших тренироваться вместе», – сказал Хокун.

Ранее Йоханнес заключил соглашение с конкурентом спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Позднее он также договорился с самой федерацией о условиях участия в Кубке мира.

Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!

 

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