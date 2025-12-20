  • Спортс
  • Двоеборец Галунин: «Пока не понимаю, что должен сделать, чтобы попасть на Игры. Нужно ехать на Кубок мира и выступать как можно лучше»
Российский двоеборец Артем Галунин высказался о получении нейтрального статуса и отборе на Олимпиаду-2026.

– Как узнали о получении нейтрального статуса? Пришло уведомление или прочли в СМИ?

– Подавал индивидуальным запросом, так что пришло уведомление о получении статуса.

– Были опасения, что решение может быть иным? Некоторым даже ответ не приходил.

– Опасений не было, просто не знал – дадут или нет. Единственное – понимал, что поскольку не состою в силовых структурах, по этой линии вопросов быть не могло. А что конкретно они могут еще найти, не знал.

– Насколько сложна сама процедура?

– Надо было подписать согласие с условиями и заполнить анкету. Какие именно вопросы были, честно говоря, уже даже и не помню.

– Во сколько это обошлось?

– 2000 швейцарских франков – порядка 200 тысяч рублей. Я профессиональный спортсмен, который готов пойти на риски.

– Следующий этап – получение визы для участия в Кубке мира? Как там обстоят дела?

– Сейчас как раз в процессе. По датам понимания пока нет. Предстоящий этап Кубка мира – в Шонахе – отменили, а следующий будет в Эстонии. Непонятно, пустит ли страна, поскольку слышал о таких случаях. Они тоже в Шенгенской зоне, но могут не разрешить въезд. Если не получится, то поеду в Оберхоф, Германия вроде пускает, а также на Континентальный кубок.

– Есть дедлайн, после которого отобраться на Олимпиаду уже будет нельзя?

– Пока не понимаю, что должен сделать, чтобы попасть на Игры. Мне сказали, что мои очки заморожены с марта 2022 года. Они были набраны на Континентальном кубке, что дает мне право выступать на этапах Кубка мира. Так что нужно просто туда ехать и выступать как можно лучше, – сказал Галунин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
