Терентьев о заминке на старте: «Скорее всего, пистолет замерз и на финальный забег не смог выстрелить»

Терентьев о заминке на старте спринта на КР: скорее всего, замерз пистолет.

Лыжник Александр Терентьев объяснил заминку на старте классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске.

В финале спринта Терентьев и Александр Большунов остались на старте после выстрела, когда другие спортсмены уже убежали. Терентьев выиграл гонку, Большунов финишировал четвертым.

«Мы услышали «на старт, внимание», но не было звука выстрела. Мы услышали только такой «пук» небольшой где-то вдалеке. И я был уверен, что фальстарт был.

Дальше все как обычно – стартуешь шестым, догоняешь, потихоньку выигрываешь на финише. Скорее всего, просто замерз этот пистолет, потому что на улице реально холодно, так что просто на финальный забег не смог выстрелить.

Я всегда жду последний подъем, чтобы показать все свои спринтерские качества. Хорошо, что получилось все сделать в финале», – сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».