  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Терентьев о заминке на старте: «Скорее всего, пистолет замерз и на финальный забег не смог выстрелить»
0

Терентьев о заминке на старте: «Скорее всего, пистолет замерз и на финальный забег не смог выстрелить»

Терентьев о заминке на старте спринта на КР: скорее всего, замерз пистолет.

Лыжник Александр Терентьев объяснил заминку на старте классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске.

В финале спринта Терентьев и Александр Большунов остались на старте после выстрела, когда другие спортсмены уже убежали. Терентьев выиграл гонку, Большунов финишировал четвертым.

«Мы услышали «на старт, внимание», но не было звука выстрела. Мы услышали только такой «пук» небольшой где-то вдалеке. И я был уверен, что фальстарт был.

Дальше все как обычно – стартуешь шестым, догоняешь, потихоньку выигрываешь на финише. Скорее всего, просто замерз этот пистолет, потому что на улице реально холодно, так что просто на финальный забег не смог выстрелить.

Я всегда жду последний подъем, чтобы показать все свои спринтерские качества. Хорошо, что получилось все сделать в финале», – сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
logoАлександр Терентьев
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ Лыжи. Кубок России. Терентьев выиграл классический спринт, Тиунов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 4-й
32 минуты назад
Юрий Бородавко: «Планируется, что Большунов будет стартовать на этапе Кубка России в Ижевске в обеих дисциплинах»
18 декабря, 07:50
Дмитрий Васильев: «Статус, уровень уважения Большунова еще больше вырос в глазах болельщиков. Он с достоинством и мужеством вышел из конфликта с Бакуровым»
16 декабря, 07:03
Главные новости
Александр Терентьев: «Очень расстроен, что у нас за четыре года в России спринт упал настолько, что мы бегаем по 3:20, и для нас это уже норма»
3 минуты назад
❄️ Лыжи. Кубок России. Терентьев выиграл классический спринт, Тиунов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 4-й
32 минуты назад
❄️ Лыжи. Кубок России. Крамаренко победила в спринте классикой, Фалеева – 2-я, Баранова – 3-я
42 минуты назад
Губерниев о Большунове: «Когда Резцова говорит, что он ни с кем не здоровается, это лишний раз говорит о воспитании человека. Хочу пожелать ему относиться к людям чуточку иначе»
55 минут назад
Наталья Коростелева о реакции сына на конфликт в команде: «Савелий выждал какое-то время, искренне полагая, что Большунов извинится перед Бакуровым»
сегодня, 07:07
Наталья Коростелева об участии сына в Олимпиаде: «Мне кажется, Савелий до сих пор не поверил, что все страхи уже позади»
сегодня, 06:59
Губерниев о Клэбо: «Они могут сколько угодно говорить про бойкоты, но поскольку они все ссыкуны, никаких бойкотов не будет»
сегодня, 06:29
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 06:14
Горные лыжи. Забыстран победил в супергиганте, Одерматт – 2-й, Францони – 3-й
вчера, 22:00
Российские горнолыжники Андриенко, Ефимов и Кузнецов получили нейтральный статус FIS
вчера, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15