Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете, Гульберг – 2-й, Валнес – 3-й
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
Общий зачет
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 215
2. Пол Гульберг (Норвегия) – 197
3. Эрис Валнес (Норвегия) – 168
4. Калле Халварссон (Швеция) – 165
5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 126
6. Франческо де Фабиани (Италия) – 123
7. Ришар Жув (Франция) – 109
8. Эдвин Ангер (Швеция) – 106
9. Эвен Нортуг (Норвегия) – 99
10. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 90
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: «Тур де Ски» стартует 31 декабря, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене
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