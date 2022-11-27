Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете, Гульберг – 2-й, Валнес – 3-й

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 215

2. Пол Гульберг (Норвегия) – 197

3. Эрис Валнес (Норвегия) – 168

4. Калле Халварссон (Швеция) – 165

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 126

6. Франческо де Фабиани (Италия) – 123

7. Ришар Жув (Франция) – 109

8. Эдвин Ангер (Швеция) – 106

9. Эвен Нортуг (Норвегия) – 99

10. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 90

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: «Тур де Ски» стартует 31 декабря, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене

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