Норвежский журналист Салтведт: «Присутствие Вяльбе на международных соревнованиях только испортит всем настроение, а это не то, что нужно лыжному миру в данный момент»
Журналист норвежского NRK Ян Петтер Салтведт считает, что главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе не будут рады на международных соревнованиях.
Ранее российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус и выполнили олимпийские нормативы на этапе Кубка мира в Давосе.
«Несмотря на то что Савелий Коростелев и Дарья Непряева теперь снова стали частью международного лыжного сообщества, это не значит, что все будут рады возвращению Елены Вяльбе сейчас или когда-либо еще.
Ее заявления провокационны, нелепы и очень неразумны. А ее присутствие на любых международных соревнованиях только испортит всем настроение, а это совсем не то, что нужно России или лыжному миру в данный момент», – сказал Салтведт.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
