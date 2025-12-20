  • Спортс
  • Губерниев о Большунове: «Когда Резцова говорит, что он ни с кем не здоровается, это лишний раз говорит о воспитании человека. Хочу пожелать ему относиться к людям чуточку иначе»
Губерниев о Большунове: «Когда Резцова говорит, что он ни с кем не здоровается, это лишний раз говорит о воспитании человека. Хочу пожелать ему относиться к людям чуточку иначе»

Губерниев: хочу пожелать Большунову эмпатии, относиться к людям чуточку иначе.

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал трехкратному олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Александру Большунову проявлять больше эмпатии.

Ранее биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что Большунов «мало с кем здоровается».

«Я совсем не удивлен. Посмотрел сюжет Занина о том, что ни у кого из биатлонистов нет телефона Большунова. Можно сказать, что с точки зрения олимпийских титулов любой биатлонист по сравнению с Большуновым – щегол, может быть, так и есть. Но, с другой стороны, там есть и олимпийские призеры, чемпионы мира.

Когда Кристина Резцова говорит, что Большунов ни с кем не здоровается, наверное, это лишний раз говорит о воспитании человека. Про себя хочу сказать, что Большунов всегда со мной здоровается и будет, наверное, здороваться. Уважаю Сашу как спортсмена. Хочу пожелать ему эмпатии, человеколюбия и относиться к людям чуточку иначе», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
