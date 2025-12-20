Александр Терентьев: «Очень расстроен, что у нас за четыре года в России спринт упал настолько, что мы бегаем по 3:20, и для нас это уже норма»

Лыжник Терентьев заявил о снижении уровня спринтерских гонок на Кубке России.

Лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

«У меня чуть-чуть смешанные чувства – я пролог прошел пятнадцатым. Для меня это вообще... Необычно. Потому что если ты пятнадцатый в прологе, то на Кубке мира тебе вообще ловить нечего. Внутри у меня какая-то пустота, я со всеми этими ситуациями, которые происходят в мире... Для меня это тяжело очень.

Я очень расстроен, что у нас за четыре года в России спринт упал настолько, что мы бегаем по 3:20, и для нас это уже норма, это быстрый спринт считается. Я очень расстроен из-за этого всего, поэтому в прологе не смог собраться», – сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

