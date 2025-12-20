  • Спортс
Юрий Бородавко: «Большунов мог ввязаться в борьбу за медали, если бы не казус на старте. Звуковая система не сработала должным образом»

Бородавко объяснил заминку Большунова на старте в финале спринта.

Тренер Юрий Бородавко объяснил, почему в финале классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске Александр Большунов и Александр Терентьев стартовали позже остальных. 

Победу в гонке одержал Терентьев, Большунов финишировал 4-м.

«Что касается гонки, то видно, что набрал свои кондиции Александр Терентьев. Второе и третье места Константина Тиунова и Сергея Ардашева были вполне ожидаемы.

Александр Большунов мог ввязаться в борьбу за медали, если бы не казус на старте, он думал, что случился фальстарт, бросился догонять, и на финиш не осталось сил.

К сожалению, звуковая система на старте не сработала должным образом. Звук был значительно тише, и те, кто стоял дальше от системы, не среагировали. Терентьев среагировал чуть раньше и не потерял много времени. Не умаляю заслуг остальных, случилось то, что случилось», – сказал Бородавко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
