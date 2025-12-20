  • Спортс
1

Губерниев о поведении Большунова: «Нельзя себя вести как истеричка. Где бы был Александр, если бы не журналисты, которые возвели его на пьедестал?»

Губерниев назвал истеричным поведение Большунова из-за перепалки на Кубке России.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ведет себе истерично.

Большунов устроил перепалку с корреспондентом «Матч ТВ» Михаилом Горевановым, отказавшись от интервью на этапе Кубка России в Ижевске. Сегодня лыжник занял 4-е место в классическом спринте.

«Юпитер (Александр Большунов), ты сердишься? Значит, ты не прав. Удар нужно уметь держать, а Большунов нервничает. Сорвался на крик на журналиста. Настоящий чемпион должен быть хладнокровным. Он понимает, что что-то идет не так, и не может остановиться уже. Может, Саше с психологом поработать.

Есть четкий водораздел. Есть чемпион, прославленный спортсмен, король лыжных гонок Александр Большунов. Но нельзя себя вести как истеричка. Ну что это такое? Саша, поспокойнее, поспокойнее будь.

Он говорит, что журналисты пиарятся за счет спортсмена. Где бы был Александр Большунов, если бы не журналисты, не телевидение, интернет-издания, газеты, которые возвели его на пьедестал? Может, он вспомнит о своих великих предшественниках, которые тоже много выигрывали, но о которых, к сожалению, практически никто ничего не знал?» – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
