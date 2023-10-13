Йоханнес Клэбо заключит стандартное соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии
Йоханнес Клэбо заключит соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.
Стороны договорились, что пятикратный олимпийский чемпион будет соблюдать условия федерации в те периоды, когда представляет Норвегию на Кубке мира. Это означает, что он не сможет выступать с логотипом личного спонсора.
«Сегодня мы работали над долгосрочным решением, нужно было прояснить некоторые моменты. Мы планировали поработать над этим в понедельник, но для Йоханнеса было важно разрешить вопрос сегодня, поэтому все закончилось стандартным соглашением о представительстве.
Мы рады, что наконец урегулировали дело и можем сосредоточиться на зиме», – отметил директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг.
«Худшим в переговорном процессе были все обвинения в жадности и в том, что дело было в деньгах. А также заявления о том, что я выступал против сообщества.
Потому что это абсолютно неверно. Конечно, дело было не в деньгах. Мне очень не понравилось, что об этом процессе распространялась ложь», – сказал Клэбо.
Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!
«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?
1) Йося явно потерял в деньгах.
Это явственно следует из его жалобного заявления, что говорили что он жадный, а он не жадный - вот доказательство.
2) Йося потерял в репутации.
Это опять-таки следует из его жалобного заявления, что его прямо-таки затравили, обзывая жадиной и скандалистом. Понятно, что он имеет ввиду не нас, а свое норвежское коммьюнити.
3) Йося сохранил некую автономию от федерации в плане подготовки. Он может летать курсить в америку не спрашивая разрешения. Это плюс.
4) Следствие из предыдущего пункта. Йося не является полноценным членом сборной Норвегии. Это минус. Лыжи будут воровать чаще, фтором мазать тоньше, помогать меньше.
Логично ожидать, что в сборной будет рекомендация не церемонится с Йосей. По результатам будут подбирать кандидата, который потенциально сможет заменить жадину и скандалиста. По аналогии как Сундбю закрыл Нортуга.
Как бы счет 3-1 в пользу федерации. Разгром.