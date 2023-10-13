Йоханнес Клэбо заключит стандартное соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Эспен Бьервиг Лыжи

Йоханнес Клэбо заключит соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Стороны договорились, что пятикратный олимпийский чемпион будет соблюдать условия федерации в те периоды, когда представляет Норвегию на Кубке мира. Это означает, что он не сможет выступать с логотипом личного спонсора.

«Сегодня мы работали над долгосрочным решением, нужно было прояснить некоторые моменты. Мы планировали поработать над этим в понедельник, но для Йоханнеса было важно разрешить вопрос сегодня, поэтому все закончилось стандартным соглашением о представительстве.

Мы рады, что наконец урегулировали дело и можем сосредоточиться на зиме», – отметил директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

«Худшим в переговорном процессе были все обвинения в жадности и в том, что дело было в деньгах. А также заявления о том, что я выступал против сообщества.

Потому что это абсолютно неверно. Конечно, дело было не в деньгах. Мне очень не понравилось, что об этом процессе распространялась ложь», – сказал Клэбо.

Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Никто и не сомневался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Костыгин
И опять ̶б̶а̶б̶л̶о̶ добро победило!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Либо новость и информация неполная, либо Йоханнес слился на каком-то этапе согласования условий контракта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щеглот
Предлагаю разобрать неспеша, по-пунктам, что же в итоге произошло. Ибо в норвежской бюрократии сам черт ногу сломит.

1) Йося явно потерял в деньгах.

Это явственно следует из его жалобного заявления, что говорили что он жадный, а он не жадный - вот доказательство.

2) Йося потерял в репутации.

Это опять-таки следует из его жалобного заявления, что его прямо-таки затравили, обзывая жадиной и скандалистом. Понятно, что он имеет ввиду не нас, а свое норвежское коммьюнити.

3) Йося сохранил некую автономию от федерации в плане подготовки. Он может летать курсить в америку не спрашивая разрешения. Это плюс.

4) Следствие из предыдущего пункта. Йося не является полноценным членом сборной Норвегии. Это минус. Лыжи будут воровать чаще, фтором мазать тоньше, помогать меньше.

Логично ожидать, что в сборной будет рекомендация не церемонится с Йосей. По результатам будут подбирать кандидата, который потенциально сможет заменить жадину и скандалиста. По аналогии как Сундбю закрыл Нортуга.

Как бы счет 3-1 в пользу федерации. Разгром.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий