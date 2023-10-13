Йоханнес Клэбо заключит стандартное соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Йоханнес Клэбо заключит соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Стороны договорились, что пятикратный олимпийский чемпион будет соблюдать условия федерации в те периоды, когда представляет Норвегию на Кубке мира. Это означает, что он не сможет выступать с логотипом личного спонсора.

«Сегодня мы работали над долгосрочным решением, нужно было прояснить некоторые моменты. Мы планировали поработать над этим в понедельник, но для было важно разрешить вопрос сегодня, поэтому все закончилось стандартным соглашением о представительстве.

Мы рады, что наконец урегулировали дело и можем сосредоточиться на зиме», – отметил директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

«Худшим в переговорном процессе были все обвинения в жадности и в том, что дело было в деньгах. А также заявления о том, что я выступал против сообщества.

Потому что это абсолютно неверно. Конечно, дело было не в деньгах. Мне очень не понравилось, что об этом процессе распространялась ложь», – сказал Клэбо.

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