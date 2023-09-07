Вероника Степанова: «World Aquatics подняла градус идиотизма в условиях допуска российских спортсменов»

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК World Aquatics (FINA) Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова заявила, что World Aquatics «подняла градус идиотизма».

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но разрешила им выступать только в индивидуальных стартах – и не более чем одному спортсмену на каждой дистанции. При этом россиянам запретят общаться со СМИ на турнирах.

«World Aquatics подняла градус идиотизма в условиях допуска российских спортсменов на свои чемпионаты. К уже невыполнимым критериям от МОК (Международного олимпийского комитета) они добавили полный запрет общения с прессой на соревнованиях и «не более одного спортсмена в каждой дисциплине». Смысл последнего вообще не понятен. Как и запрет на любые командные выступления.

Представляю, как садятся чиновники международной федерации плавания и рассуждают: «Ну, один русский в костюме нейтрального белого цвета «по картинке» еще куда ни шло, но два или больше – это просто ужасно и против всех наших принципов!»

Когда тебя приглашают на вечеринку, но ты единственная должна прийти в маске, перчатках и вдобавок ни с кем не разговаривать – это издевательство, а не приглашение. Правда, есть принципиальная разница между частной вечеринкой и международной организацией, где все равны. Но равны только в теории, увы.

Единственное, что меня позитивно впечатлило в сообщении World Aquatics – они опрос провели среди самих спортсменов и две трети высказались за наш возврат. Мнение спортсменов ничего в практическом смысле не значит – актеры не решают, как двигаться и какой диалог произносить, это дело режиссера кино.

Но все-таки приятно знать, что большинство «актеров» сохранили здравомыслие. Думаю, что в международных лыжных гонках процент атлетов, желающих нашего возврата, даже повыше будет. А уж среди тех, кто так или иначе делал бизнес на российском рынке спорттоваров, вообще к 100% приближается. Уж поверьте», – написала в своей колонке на «Матч ТВ» олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
как думаете
поднимет степанова назло буржуинам
прыжки в воду с трамплина в экипировке лыжников?
я бы посмотрел)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Ответ бацко нановша
Не плачь, Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе: «Ты мой». Еще один последний раз твои глаза В мои посмотрят и слеза вдруг упадет на руку мне, а завтра я Одна останусь без тебя… Но ты не плачь.
Молодой человек! С Булановой вам надо на музыкальный сайт отправляться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий