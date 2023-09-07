Вероника Степанова: «World Aquatics подняла градус идиотизма в условиях допуска российских спортсменов»

Вероника Степанова заявила, что World Aquatics «подняла градус идиотизма».

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но разрешила им выступать только в индивидуальных стартах – и не более чем одному спортсмену на каждой дистанции. При этом россиянам запретят общаться со СМИ на турнирах.

«World Aquatics подняла градус идиотизма в условиях допуска российских спортсменов на свои чемпионаты. К уже невыполнимым критериям от МОК (Международного олимпийского комитета) они добавили полный запрет общения с прессой на соревнованиях и «не более одного спортсмена в каждой дисциплине». Смысл последнего вообще не понятен. Как и запрет на любые командные выступления.

Представляю, как садятся чиновники международной федерации плавания и рассуждают: «Ну, один русский в костюме нейтрального белого цвета «по картинке» еще куда ни шло, но два или больше – это просто ужасно и против всех наших принципов!»

Когда тебя приглашают на вечеринку, но ты единственная должна прийти в маске, перчатках и вдобавок ни с кем не разговаривать – это издевательство, а не приглашение. Правда, есть принципиальная разница между частной вечеринкой и международной организацией, где все равны. Но равны только в теории, увы.

Единственное, что меня позитивно впечатлило в сообщении World Aquatics – они опрос провели среди самих спортсменов и две трети высказались за наш возврат. Мнение спортсменов ничего в практическом смысле не значит – актеры не решают, как двигаться и какой диалог произносить, это дело режиссера кино.

Но все-таки приятно знать, что большинство «актеров» сохранили здравомыслие. Думаю, что в международных лыжных гонках процент атлетов, желающих нашего возврата, даже повыше будет. А уж среди тех, кто так или иначе делал бизнес на российском рынке спорттоваров, вообще к 100% приближается. Уж поверьте», – написала в своей колонке на «Матч ТВ» олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать