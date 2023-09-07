Вероника Степанова: «На международную арену мы вернемся, скорее всего, через соревнования частных клубов. Где основные деньги – частные, а не государственные»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Спартакиада Наталья Терентьева (Непряева) Юлия Ступак (Белорукова) Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова рассказала, как российские лыжники вернутся на мировую арену.

«Лыжные гонки, мягко говоря, не футбол, но у нас свои новости в переходах: Юлия Ступак и еще три сильные лыжницы будут выступать за Москву.

Сезон переходов закончен и в этом году практически все топовые лыжницы сменили спортивную прописку. Кроме нашего лидера – Натальи Терентьевой, она всех нас на пару лет опередила в этом смысле. Я сама в этом году перешла в Архангельскую область («одной ногой» оставшись на Камчатке!).

Мне кажется это абсолютно логичным и правильным. Насколько мне известно, все переходы связаны с твердыми обещаниями обеспечить лучшие условия на главных соревнованиях наступающего сезона – Спартакиаде и чемпионате России, прежде всего. Лучшие условия – это, прежде всего, сервис лыж, врачи, массажисты. Без их помощи побеждать крайне сложно.

Когда я выиграла две бронзы в эстафетах на ЧР-2021, специалистов поразил не столько сам этот факт, а то, что вся наша камчатская команда там состояла из двух человек: тренера Бородина и меня. Дмитрий Владимирович, конечно, отличный специалист во всем, но обыграть лидеров, у которых в штате несколько опытных специалистов своего дела – это было прыжком выше головы.

Но вернемся к переходам: у нас регионы все больше выступают в качестве спортивных клубов. Со своими спонсорами в виде местных компаний. Ни одного рубля не будет забрано у московских (архангельских, татарстанских и т. д.) детишек, что учатся вставать на лыжи – все дополнительные расходы на чемпионов возьмут на себя амбициозные местные спонсоры-бизнесмены.

Что движет ими – я не могу сказать наверняка. Думаю, что лучше спросить у них самих. Но меня радует, что мы все больше идем в сторону клубной системы, где основные/все деньги в соревнованиях профессионалов – частные, а не государственные. И на международную арену мы вернемся, скорее всего, именно так – через соревнования частных клубов», – написала олимпийская чемпионка в колонке на «Матч ТВ».

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6 комментариев

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Sharfs
Что она принимает? Ты на международную арену никогда не вернёшься.
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Йенс Мустерманн
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Так в Ски Классикс соревнуются типа частники, а они забанили команду "Русская зима".
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sintenced
О нет... А я так радовался, что она пропала.
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рашит мухаметшин
она с тренером эстафету бежала?
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Александр Скворцов
Вероника! Успокойся! С частниками тоже не проканает!
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Глеб Вихрев
Мечтать не вредно -но фантазии далеки от реальности , девица оная явно путает эти понятия.
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