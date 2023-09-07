Вероника Степанова: «На международную арену мы вернемся, скорее всего, через соревнования частных клубов. Где основные деньги – частные, а не государственные»

Вероника Степанова рассказала, как российские лыжники вернутся на мировую арену.

«Лыжные гонки, мягко говоря, не футбол, но у нас свои новости в переходах: Юлия Ступак и еще три сильные лыжницы будут выступать за Москву.

Сезон переходов закончен и в этом году практически все топовые лыжницы сменили спортивную прописку. Кроме нашего лидера – Натальи Терентьевой, она всех нас на пару лет опередила в этом смысле. Я сама в этом году перешла в Архангельскую область («одной ногой» оставшись на Камчатке!).

Мне кажется это абсолютно логичным и правильным. Насколько мне известно, все переходы связаны с твердыми обещаниями обеспечить лучшие условия на главных соревнованиях наступающего сезона – Спартакиаде и чемпионате России, прежде всего. Лучшие условия – это, прежде всего, сервис лыж, врачи, массажисты. Без их помощи побеждать крайне сложно.

Когда я выиграла две бронзы в эстафетах на ЧР-2021, специалистов поразил не столько сам этот факт, а то, что вся наша камчатская команда там состояла из двух человек: тренера Бородина и меня. Дмитрий Владимирович, конечно, отличный специалист во всем, но обыграть лидеров, у которых в штате несколько опытных специалистов своего дела – это было прыжком выше головы.

Но вернемся к переходам: у нас регионы все больше выступают в качестве спортивных клубов. Со своими спонсорами в виде местных компаний. Ни одного рубля не будет забрано у московских (архангельских, татарстанских и т. д.) детишек, что учатся вставать на лыжи – все дополнительные расходы на чемпионов возьмут на себя амбициозные местные спонсоры-бизнесмены.

Что движет ими – я не могу сказать наверняка. Думаю, что лучше спросить у них самих. Но меня радует, что мы все больше идем в сторону клубной системы, где основные/все деньги в соревнованиях профессионалов – частные, а не государственные. И на международную арену мы вернемся, скорее всего, именно так – через соревнования частных клубов», – написала олимпийская чемпионка в колонке на «Матч ТВ».