Матыцин о допуске российских пловцов: «Надо более детально проработать юридические аспекты, чтобы сформулировать грамотный ответ»

Теги сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) Олег Матыцин Водные виды

Олег Матыцин высказался о решении World Aquatics по допуску россиян.

«Решение более детализировано, больше ограничений по участию спортсменов. По одному спортсмену в дисциплине и много других аспектов.

Поэтому надо более детально проработать юридические аспекты, чтобы сформулировать грамотный ответ и принять окончательное решение по участию или неучастию в соревнованиях», – сказал министр спорта России.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
для этого уже новый комитет сформировали?
переливать из пустого в порожнее могут только?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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