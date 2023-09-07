Матыцин о допуске российских пловцов: «Надо более детально проработать юридические аспекты, чтобы сформулировать грамотный ответ»

Олег Матыцин высказался о решении World Aquatics по допуску россиян.

«Решение более детализировано, больше ограничений по участию спортсменов. По одному спортсмену в дисциплине и много других аспектов.

Поэтому надо более детально проработать юридические аспекты, чтобы сформулировать грамотный ответ и принять окончательное решение по участию или неучастию в соревнованиях», – сказал министр спорта России.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать