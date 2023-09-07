«Первый тайм медиафутболисты играют против лыжниц мячом на поле, а во втором все встаем на лыжероллеры». Степанова предложила идею соревнований

Вероника Степанова предложила соревнования для футболистов и лыжников.

В частности, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась о матче Кубка России по футболу между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0). Игра проходила в сухом доке в Белокаменке (Мурманская область).

«Для меня событие спортивной недели – матч в Белокаменке. Тот самый, на футбольном поле, развернутом в сухом доке. С видом на заполярный залив и суровыми рабочими-кораблестроителями в качестве зрителей. Да вы и сами знаете, видели – о чем я вам рассказываю!

И именно это меня и впечатляет, что видели. В наше время все настолько наелись разными спортивными событиями, что надо реально что-то оригинальное придумать, чтобы выделиться. Вот РФС, «Матч ТВ» и «Новатэк» и спродюсировали шоу, а 2Drots и кировское «Динамо» исполнили главные роли.

Оригинальная картинка, интересный футбол, да и широкие народные массы увидели подробно, как мощные стройки выглядят. Откуда деньги в бюджете страны берутся. Миллион человек посмотрели.

Думаю, моя идея с проведением лыжных забегов в пустыне (в «холодильнике», где народ горным лыжам учится) где-то рядом, из той же сферы. Но у меня есть более актуальные, получше.

Мне, честно говоря, все равно – выиграли 2Drots или проиграли, не очень слежу за их турнирными успехами. Но раз уж выиграли – я за то, чтобы в следующем раунде Кубка играли в Кононовской (Архангельская область). Там прекрасные места, отличная погода и – исключительно по совпадению, конечно – пройдет летний лыжный чемпионат страны в середине сентября.

Предлагаю такой вариант: первый тайм медиафутболисты играют против команды лыжниц мячом на поле, а во втором все встаем на лыжероллеры. Горки в Кононовской такие, что режиссеры «Матч ТВ» урчать от удовольствия от картинки будут. Думаю, это наш единственный шанс попасть в федеральный телеэфир», – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России