«Первый тайм медиафутболисты играют против лыжниц мячом на поле, а во втором все встаем на лыжероллеры». Степанова предложила идею соревнований

Теги ФОНБЕТ Кубок России телевидение РФС лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Динамо Киров лыжероллеры Матч ТВ Вероника Степанова 2Drots Лыжи

Вероника Степанова предложила соревнования для футболистов и лыжников.

В частности, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась о матче Кубка России по футболу между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0). Игра проходила в сухом доке в Белокаменке (Мурманская область).

«Для меня событие спортивной недели – матч в Белокаменке. Тот самый, на футбольном поле, развернутом в сухом доке. С видом на заполярный залив и суровыми рабочими-кораблестроителями в качестве зрителей. Да вы и сами знаете, видели – о чем я вам рассказываю!

И именно это меня и впечатляет, что видели. В наше время все настолько наелись разными спортивными событиями, что надо реально что-то оригинальное придумать, чтобы выделиться. Вот РФС, «Матч ТВ» и «Новатэк» и спродюсировали шоу, а 2Drots и кировское «Динамо» исполнили главные роли.

Оригинальная картинка, интересный футбол, да и широкие народные массы увидели подробно, как мощные стройки выглядят. Откуда деньги в бюджете страны берутся. Миллион человек посмотрели.

Думаю, моя идея с проведением лыжных забегов в пустыне (в «холодильнике», где народ горным лыжам учится) где-то рядом, из той же сферы. Но у меня есть более актуальные, получше.

Мне, честно говоря, все равно – выиграли 2Drots или проиграли, не очень слежу за их турнирными успехами. Но раз уж выиграли – я за то, чтобы в следующем раунде Кубка играли в Кононовской (Архангельская область). Там прекрасные места, отличная погода и – исключительно по совпадению, конечно – пройдет летний лыжный чемпионат страны в середине сентября.

Предлагаю такой вариант: первый тайм медиафутболисты играют против команды лыжниц мячом на поле, а во втором все встаем на лыжероллеры. Горки в Кононовской такие, что режиссеры «Матч ТВ» урчать от удовольствия от картинки будут. Думаю, это наш единственный шанс попасть в федеральный телеэфир», – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России

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42 комментария

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Мишаня Кашников
третий тайм Gangbang
+89
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Бола Батыров
Мифидрон,не иначе)
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Дмитрий Осипов
А давайте вы первые полгода не будете долбить кокоса, а вторые полгода говорить правду людям. И потом посмотрим на результаты?
+40
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IzhStyle
Да что с ней не так?
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Savarona25
А потом все пересаживаются на танки и начинается биатлон.
+25
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NiKKusya
Ответ Mohnatiy
По-моему она прикалывается. Продолжает развивать тему этого бреда...
Она прикалывается, но не развивает тему бреда, а жалуется, что их летний чемпионат нигде не покажут. Последнее предложение - ключевое для понимания того, для чего она все это написала
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Покерный Футбол
Ответ Savarona25
А потом все пересаживаются на танки и начинается биатлон.
Ага,осенью как раз начнётся набор в биатлонисты,на госуслугах предложение должно придти о вступлении в сборную.
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Александр Сачков
Ответ IzhStyle
Да что с ней не так?
А что-то не так? Медийщиики и не такое схавают.
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maks44
Зачем разделять? Можно играть в футбол на лыжероллерах.
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Анатолий Magicbrain
Интересно, она прямо после инъекции интервью дает со жгутом на руке?)
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FCB1991
Её нужно в поликлинику сдать. Для опытов.
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Андрей Дмитриев
Ответ Savarona25
А потом все пересаживаются на танки и начинается биатлон.
Хороший тамада. И конкурсы интересные
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DrDro
Ответ IzhStyle
Да что с ней не так?
На мой взгляд Матч тв просто плюёт в лицо тем, кто еще смотрит и читает этот ресурс.
Ведь за подобную ересь ей еще и зарплату платят.
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artaleron
Степанова умела быстро гонять на лыжах, но умные мысли все равно были быстрее
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Аркус
Два футболиста пришли в публичный дом,а денег только 50$ на двоих. Им говорят- на эту сумму есть только лыжница. Заходят в комнату,а там две скамейки и между ними на табурете тётка сидит . Командует им- ложитесь на спину каждый на свою скамейку.Берется руками за их приписки и говорить- ну что Поехали!
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Сергей Евсеев
Ответ NiKKusya
Она прикалывается, но не развивает тему бреда, а жалуется, что их летний чемпионат нигде не покажут. Последнее предложение - ключевое для понимания того, для чего она все это написала
Можно заставить лыжника участвовать в никому не нужных соревнованиях, заплатив ему кучу денег. Но нельзя заставить людей смотреть на это по телевизору. Иначе зрителям придется тоже деньги платить, чтобы они делали вид, что им это интересно.
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Booligan
Трунов совсем с катушек съехал. Старость - не радость
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Владислав Романов
Пожалуйста, не дайте ей занять депутатское кресло, такую ахинею предлагает уже сейчас
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edem_sandlar
Как говорится, умные мысли часто преследовали её...
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Alex1104
Если таймы поменять местами, то и в "медиафутбол" выиграют лыжницы.
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Varvar27
Ответ edem_sandlar
Как говорится, умные мысли часто преследовали её...
Разве не догонишь?
Все олимпийская чемпионка по лыжам)
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Ярик01
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Комментарий удален модератором
Да уже дерёт тот кто эти тексты потом сочиняет
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Карма такая карма
Вово, ща МФЛ прикинет и решит что так вообще кайф и начнёт колаб с лыжницами.
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Mohnatiy
По-моему она прикалывается. Продолжает развивать тему этого бреда...
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бацко нановша
А ведь у Вероники высшее образование. Ужас.
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