Вяльбе о словах Исинбаевой: «Мне кажется, она просто глупая девочка. Конечно, такие выступления не одобряю»
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву «глупой девочкой».
В июле Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом – заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), назвав при этом «чисто номинальным» свое звание майора.
«Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), я такой же член, как и она. Но на самом деле видела ее там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично.
Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка», – сказала Вяльбе, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).
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Я могу назвать это достаточно подлым поведением, но уж точно не глупым.
явно поумнее вяльбе будет, у которой кормушка может закончиться в любой день
Понятно, что Вяльбе не могла выступить резче, поскольку Песков объявил, что Елена будет и дальше в фаворе у В.В.
Вот и ограничилась "глупой девочкой".