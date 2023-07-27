Вяльбе о словах Исинбаевой: «Мне кажется, она просто глупая девочка. Конечно, такие выступления не одобряю»

Теги Елена Исинбаева ОКР ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву «глупой девочкой».

В июле Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом – заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), назвав при этом «чисто номинальным» свое звание майора.

«Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), я такой же член, как и она. Но на самом деле видела ее там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично.

Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка», – сказала Вяльбе, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

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29 комментариев

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DMBS
Конечно, умны только те, кто постоянно подлизывает власти, без малейшей рефлексии :)
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Рахим Фунтик Стерлинг
Глупой Исинбаеву не назвать точно. Вот беспринципной да, за поддержку и конституционный переворот.
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Ебздрогыч
Ну не всем же быть такой умной как Вяльбе. Главное хвалить кого надо, говорить правильные слова и сидеть себе тихо на бюджетной кормушке.
+16
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furiking
Два гиганта мысли схлестнулись
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Timur Gabdullin
Всмысле глупая? Получила все что могла за поддержку переписывания важной книжки в России - это раз. Получала преференции за воинское звание - это два. Живёт на бездуховном западе в курортном регионе открестившись от связей с действиями российских властей - это три.
Я могу назвать это достаточно подлым поведением, но уж точно не глупым.
+5
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STAVRsSC
У нас очень много таких "глупых девочек" среди бывших спортсменок. И их глупость была видна ещё во время своих выступлений. Вопрос в другом. Что в головах у чиновников, которые принимают решения о продвижении таких спортсменок в различные управленческие структуры? Решения "глупых мальчиков"?
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Vadim Medvedev
исинбаева обеспечила стабильное будущее себе и своим детям
явно поумнее вяльбе будет, у которой кормушка может закончиться в любой день
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Pikachu Pikachu
А уж сама-то Вяльбе, судя по ее речам, просто академик
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Андрей Кумиров
Ответ L1berty
Да пускай мочат друг друга, тем меньше их у кормушки останется
когда же ваша кормушка сгниет
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L1berty
Ответ furiking
Два гиганта мысли схлестнулись
Да пускай мочат друг друга, тем меньше их у кормушки останется
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mantruck
Глупенькая? Ну-ну... Елена расчётливо складывала все сыплющиеся на неё денежки в копилочку, прикинула что хватит надолго ей и всем её родственникам, вовремя вывела в иностранный банк, и теперь засыпает и просыпается под шум Атлантического океана.
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Александр Скворцов
Разве Исинбаева глупая девочка!? Она прекрасно всё понимает и для себя решила дистанцироваться от проблем своей Родины на своей вилле в Испании. Наборот, она "слишком хитрая" и расчетливая. Испанский стыд!
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mantruck
Вообще пора завязывать с раздачей воинских званий спортсменам, тем более ЦСКА, СКА, Динамо уже давно частные окологосударственные структуры.
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GullitRuud
Она не глупая . Она свои бабки на западе держит , а значит нужно служить тому кто их может отобрать .
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Hardy
🤣🤡
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Гусеконь
Охота на ведьм с двух сторон
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Marduhai
Исинбаева не так глупа... Договорилась с Бахом, что её не выкинут из комиссии спортсменов МОК, где она сидела молча и нам не дали ни одного примера её выступлений в защиту российских спортсменов. Получив эти заверения, объявила о том, что она - "человек мира", а всё остальное НОМИНАЛЬНОСТЬ.
Понятно, что Вяльбе не могла выступить резче, поскольку Песков объявил, что Елена будет и дальше в фаворе у В.В.
Вот и ограничилась "глупой девочкой".
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Atsuktuvas
Да что же вы про это не сказали, когда она за поправки агитировала ? Может мы бы по другому проголосовали...
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Viks
«Мне кажется, она просто глупая 40 летняя девочка.
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Упасть бы ниц и ницше
Ну, когда Исинбаева свалила от тренера, с такими же наивными глазами все объясняла ))
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Pikachu Pikachu
И да, чего же тогда дуре доверили агитировать за изменение основного закона страны?
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GullitRuud
Ответ Pikachu Pikachu
Следуя этой логике ведут себя все оставшиеся здесь патриоты?
Где здесь , кого вы считаете патриотами и как ? себя ведут ? Извольте выражать свои мысли ясно .
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Kareglazaya
Девочка...разменявшая 5-й десяток лет...
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Ермек Жолдаспаев
Как,тогда она могла голосовать за поправки в конституцию
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выходец из убежища
Вот что бывает, когда пытаешься усидеть на двух стульях - тебя хейтят обе стороны.
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