Поздняков об Исинбаевой: «К сожалению, она дистанцировалась от ОКР, хотя член исполкома. Мы ее 2 года не видели»

В Олимпийском комитете России заявили, что Елена Исинбаева дистанцировалась от организации.

«Исинбаева? Многое уже сказано. Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома.

Мы ее два года не видели. Это все, что я могу сказать по этой теме, – сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) в прыжках с шестом.

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