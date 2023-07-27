Поздняков об Исинбаевой: «К сожалению, она дистанцировалась от ОКР, хотя член исполкома. Мы ее 2 года не видели»
В Олимпийском комитете России заявили, что Елена Исинбаева дистанцировалась от организации.
«Исинбаева? Многое уже сказано. Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома.
Мы ее два года не видели. Это все, что я могу сказать по этой теме, – сказал глава ОКР Станислав Поздняков.
Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) в прыжках с шестом.
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Из интервью Исинбаевой АИФу еще в 13-м году: "Я думаю, что жить буду за границей. Жить хочу в Монако". Исинбаева заявила, что не может оставаться в Волгограде из-за полного отсутствия условий для работы. "У нас просто нищий Волгоград, страшный, старый город стал. Деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься. Иномарку купишь — кирдык этой машине".
Всласть все устраивало, когда Исинбаева торговала своим имиджем и вносила свой вклад в разные важные проекты. Например, состояла в группе по подготовке тех самых знаменитых изменений в Конституцию.
-- Дядечка, правда что вы сражались с акулой, она вас укусила, но вы ее победили?
-- Правда!
-- А за что она вас укусила?
-- А вот это уже неправда!