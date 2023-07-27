Поздняков об Исинбаевой: «К сожалению, она дистанцировалась от ОКР, хотя член исполкома. Мы ее 2 года не видели»

Теги Елена Исинбаева Станислав Поздняков прыжки с шестом ОКР Легкая атлетика

В Олимпийском комитете России заявили, что Елена Исинбаева дистанцировалась от организации.

«Исинбаева? Многое уже сказано. Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома.

Мы ее два года не видели. Это все, что я могу сказать по этой теме, – сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) в прыжках с шестом.

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31 комментарий

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Vadim Medvedev
и где же господин Поздняков был эти 2 года?
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Домоседов
А зарплату за эти два года она получала?
+21
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Игорь М.
Ответ Домоседов
А зарплату за эти два года она получала?
номинально))
+17
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Ермек Жолдаспаев
Член исполкома окр,которую 2 года там не видели,как это понять?
+10
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Александр Скворцов
Да бывшему майору Исинбаевой уже до фонаря до ОКР у себя в Испании в вилле на Канарах. Она уже соскочила со всех проблем своей Родины и просто кайфует и наслаждается жизнью. Позорище какое!
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mclaren-honda
Ответ Ермек Жолдаспаев
Член исполкома окр,которую 2 года там не видели,как это понять?
Номинальный член номинального исполкома
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Ермек Жолдаспаев
Ответ Домоседов
А зарплату за эти два года она получала?
Для неё это копейки,чисто номинально.
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endrioo
От России она тоже дистанцировалась, граждане России тоже ее уже давно не видели.
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Aleksey Yashin
Это была не наша Исинбаева. Она уволилась 2 года назад.
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L1berty
Почему её не убрали за 2 года?
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Serega T
Два года не видели??? Почему не исключили? Наверное ещё зарплату получает?
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Savarona25
Какая неожиданность (конечно, наигранная).
Из интервью Исинбаевой АИФу еще в 13-м году: "Я думаю, что жить буду за границей. Жить хочу в Монако". Исинбаева заявила, что не может оставаться в Волгограде из-за полного отсутствия условий для работы. "У нас просто нищий Волгоград, страшный, старый город стал. Деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься. Иномарку купишь — кирдык этой машине".
Всласть все устраивало, когда Исинбаева торговала своим имиджем и вносила свой вклад в разные важные проекты. Например, состояла в группе по подготовке тех самых знаменитых изменений в Конституцию.
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IrbIS
испанские спецслужбы вывезли своего агента когда запахло разоблачением
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Atsuktuvas
В голове зазвучала тема из "17 мгновений весны" в сцене про свидание Штрилица с женой.
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Александр Кожевников
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Почему- то у меня возникло больше вопросов к Позднякову, чем к прыгунье.
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Игорь М.
На Тенерифе поищите. Говорят, там её видели в последний раз)
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Данила Данайцев
Как вы её увидите, вы же Олимпийский Комитет России, а она гражданка мира, живущая в испании , вы не пересекаетесь
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Ковид 07.10.52
А чего ходить на исполкомы, если решения сверху спускают, сами ничего не решают....
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Александр Рыбаков
попрыгунья с палкой
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Francesc Fàbregas
хахахахха
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Melnikov1968
Лишний раз подтверждает высокую эффективность работы исполкома. Можно 2 года не появляться и ничего не изменится. Блеск.
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Sanan1908
Если не новости , что Елена живет в Испании и тд, то этот Поздняков продолжал бы так молчать)) а потом сказал бы мы её 10 лет не видели.
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Максим Черкашин
Ответ Vadim Medvedev
и где же господин Поздняков был эти 2 года?
Дистанцировался.😁
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Strongman88
Ответ Vadim Medvedev
и где же господин Поздняков был эти 2 года?
Так он же Поздняков...
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gja
Ответ Vadim Medvedev
и где же господин Поздняков был эти 2 года?
это как в анекдоте:
-- Дядечка, правда что вы сражались с акулой, она вас укусила, но вы ее победили?
-- Правда!
-- А за что она вас укусила?
-- А вот это уже неправда!
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