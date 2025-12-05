  • Спортс
  • Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские лыжники вернутся. Мы должны уважать решение CAS»
1

Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские лыжники вернутся. Мы должны уважать решение CAS»

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер надеется, что россияне вернутся на соревнования.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал международную федерацию (FIS) отменить отстранение россиян от стартов. Они смогут подавать заявки на нейтральный статус.

– Я же говорил раньше, что надеюсь, что они вернутся. Сейчас это решено, мы должны относиться к этому решению с уважением.

– Что вы думаете о том, что многие норвежцы выражают скепсис по этому поводу?

– Я уважаю это. Но сейчас решение принято CAS, и надеюсь, к этому тоже отнесутся с уважением, – сказал Крамер, чьи слова приводит Adressa.

С 2015 по 2022 год Крамер работал со сборной России.

Опубликовал: Ян Мельник
