«У меня нет информации по Бакурову и Большунову, будут ли они стартовать. Бородавко о масс-старте 7 декабря

Тренер Большунова не знает, сможет ли лыжник выйти на старт 7 декабря.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не знает о возможном участии Александра Большунова и Александра Бакурова в масс-старте на Кубке России в Тюмени.

Гонка пройдет 7 декабря. Тренер Егор Сорин сообщал, что Бакуров будет заявлен на старт, а «все ограничения с Большунова тоже будут сняты ».

«Заявка на дистанцию – еще не факт выхода на старт. У меня нет информации по Бакурову, будет ли он стартовать. По Большунову то же самое. Ехать и ждать у моря погоды, своего участия… Вдруг Бакуров не выйдет на старт, тогда приезд Большунова – выстрел вхолостую, впустую», – сказал Бородавко.

Ранее Большунов был дисквалифицирован из-за инцидента на этапе Кубка России в Кировске. После спринта он толкнул Бакурова, который упал на землю и повредил ногу. В итоге Большунова отстранили на период до завершения восстановления соперника от травмы.

