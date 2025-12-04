«У меня нет информации по Бакурову и Большунову, будут ли они стартовать. Бородавко о масс-старте 7 декабря
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не знает о возможном участии Александра Большунова и Александра Бакурова в масс-старте на Кубке России в Тюмени.
Гонка пройдет 7 декабря. Тренер Егор Сорин сообщал, что Бакуров будет заявлен на старт, а «все ограничения с Большунова тоже будут сняты».
«Заявка на дистанцию – еще не факт выхода на старт. У меня нет информации по Бакурову, будет ли он стартовать. По Большунову то же самое. Ехать и ждать у моря погоды, своего участия… Вдруг Бакуров не выйдет на старт, тогда приезд Большунова – выстрел вхолостую, впустую», – сказал Бородавко.
Ранее Большунов был дисквалифицирован из-за инцидента на этапе Кубка России в Кировске. После спринта он толкнул Бакурова, который упал на землю и повредил ногу. В итоге Большунова отстранили на период до завершения восстановления соперника от травмы.