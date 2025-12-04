Норвежский лыжник Иверсен: «Для спорта интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет. Будет интересно, но также странно и непривычно»

Норвежский лыжник Иверсен заявил, что соревноваться с россиянами будет интересно.

Четырехкратный чемпион мира из Норвегии Эмиль Иверсен высказался о допуске российских лыжников на соревнования.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал международную федерацию (FIS) отменить запрет на участие россиян. Они смогут подавать заявки на нейтральный статус.

– Прежде всего, это будет непривычно. Но я ведь тренировался вместе с несколькими из них в Ливиньо, и было приятно снова их видеть, хотя ситуация по-прежнему сложная. Так что, если им разрешат стартовать, мы не можем ничего с этим поделать. Значит, им скажут: добро пожаловать.

Для самого спорта, конечно, интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет, так что это своего рода плюс среди всей этой катастрофы.

– Как ты считаешь, что сейчас думают спортсмены, участвующие в Кубке мира?

– Боевые действия ведь не закончились, так что все понимают, как обстоят дела. Но когда дела решаются наверху, без участия спортсменов, то для нас веселее, когда россияне стартуют. Но лучше бы сначала наступил мир.

Будет интересно, но также странно и непривычно. Боевые действия продолжаются, и это всегда будет ощущаться, хотя сами спортсмены, конечно, не виноваты, – сказал Иверсен в интервью ТV2.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?