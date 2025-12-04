  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Норвежский лыжник Иверсен: «Для спорта интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет. Будет интересно, но также странно и непривычно»
36

Норвежский лыжник Иверсен: «Для спорта интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет. Будет интересно, но также странно и непривычно»

Норвежский лыжник Иверсен заявил, что соревноваться с россиянами будет интересно.

Четырехкратный чемпион мира из Норвегии Эмиль Иверсен высказался о допуске российских лыжников на соревнования.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал международную федерацию (FIS) отменить запрет на участие россиян. Они смогут подавать заявки на нейтральный статус.

– Прежде всего, это будет непривычно. Но я ведь тренировался вместе с несколькими из них в Ливиньо, и было приятно снова их видеть, хотя ситуация по-прежнему сложная. Так что, если им разрешат стартовать, мы не можем ничего с этим поделать. Значит, им скажут: добро пожаловать.

Для самого спорта, конечно, интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет, так что это своего рода плюс среди всей этой катастрофы.

– Как ты считаешь, что сейчас думают спортсмены, участвующие в Кубке мира?

– Боевые действия ведь не закончились, так что все понимают, как обстоят дела. Но когда дела решаются наверху, без участия спортсменов, то для нас веселее, когда россияне стартуют. Но лучше бы сначала наступил мир.

Будет интересно, но также странно и непривычно. Боевые действия продолжаются, и это всегда будет ощущаться, хотя сами спортсмены, конечно, не виноваты, – сказал Иверсен в интервью ТV2.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовал: Ян Мельник
отстранение и возвращение России
logoЭмиль Иверсен
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная Норвегии
logoКубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Клэбо лукавит. Он понимает, что на Олимпиаду не допустят сильнейших российских лыжников». Журова о высказываниях норвежца
4 декабря, 17:48
Клэбо о допуске российских лыжников: «Это то, с чем нам приходится мириться. Каково будет снова соревноваться с ними? Нормально»
4 декабря, 11:43
Сорин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Не буду называть фамилии, это личное дело каждого. Некоторые уже отправили заявки»
4 декабря, 10:02
Главные новости
Егор Сорин: «Коростелев понимает, что шансы получить нейтральный статус на следующей неделе очень маленькие. Но он отчаянный парень»
50 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Если Коростелев поедет на Олимпиаду, то сможет там претендовать на победу»
сегодня, 17:45
Эйнар Хедегарт: «Я был немного разочарован, когда пересек финишную черту, а потом оказалось, что это моя лучшая гонка»
сегодня, 14:28
Губерниев о том, что Большунов пропустил награждение на Кубке России: «Он людей не уважает? Ему стыдно? Комплексы? Отсутствие воспитания? Что это?»
сегодня, 12:44
Большунов не вышел на церемонию награждения после масс-старта Кубка России, где он взял серебро
сегодня, 12:33
Норвежские лыжники заняли топ-7 в «разделке» на этапе Кубка мира в Тронхейме. Вчера было 9 норвежцев в топ-10 скиатлона
сегодня, 12:28
❄️ Лыжи. Кубок мира. Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Рее -2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й
сегодня, 12:18
Норвежский биатлонист Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на Кубке мира по лыжам
сегодня, 12:08
Александр Бакуров: «Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила»
сегодня, 12:06
«Была мясорубка, заруба на каждом подъеме, каждом метре». Ардашев о масс-старте на Кубке России
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
сегодня, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
сегодня, 13:12
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
сегодня, 11:41
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
сегодня, 11:36
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
сегодня, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15