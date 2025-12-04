  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Клэбо лукавит. Он понимает, что на Олимпиаду не допустят сильнейших российских лыжников». Журова о высказываниях норвежца
22

«Клэбо лукавит. Он понимает, что на Олимпиаду не допустят сильнейших российских лыжников». Журова о высказываниях норвежца

Журова назвала лукавством слова Клэбо о возвращении российских лыжников.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала лукавством слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо о возвращении россиян.

Ранее Клэбо заявил, что не будет бойкотировать гонки из-за допуска россиян в нейтральном статусе: «Это то, с чем нам приходится мириться. Я не собираюсь бойкотировать старты. Я поеду на Олимпиаду, если буду здоров и в форме».

«Если Клэбо думает о спорте, конечно, куда он денется после возвращения российских лыжников. Никуда не денется, будет соревноваться с нашими. На самом деле Клэбо лукавит. Он понимает, что на Олимпиаду в Италии просто не допустят сильнейших российских лыжников, которые могли бы составить ему конкуренцию в борьбе за медали. Это, скорее всего, Александр Большунов.

К сожалению, его не будет на Играх, он же выступает за общество «Динамо». Для Запада «Динамо» – это силовые структуры. Спортсменов из ЦСКА, «Динамо» не пускали на Олимпиаду в Париже, так и сейчас будет. Наверняка только молодых российских лыжников допустят. Поэтому Клэбо и нечего беспокоиться. Он выдает красивые слова в угоду своему народу, они ничего не стоят.

То же самое было и в конькобежном спорте сейчас. Всех, кто у нас реально претендовал на олимпийские медали, не допустили на отборочные соревнования. То же самое случилось с российскими паралимпийцами. Их на бумаге вернули с флагом и гимном, а по факту никто не сможет участвовать в Паралимпиаде в Италии, потрясающее решение!» – сказала Журова.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСветлана Журова
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Клэбо
отстранение и возвращение России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoПаралимпийские игры
logoОлимпийская сборная России
logoАлександр Большунов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Большое интервью Савелия Коростелева – самого заметного лыжника России эпохи изоляции
5 декабря, 03:15
Клэбо о допуске российских лыжников: «Это то, с чем нам приходится мириться. Каково будет снова соревноваться с ними? Нормально»
4 декабря, 11:43
Светлана Журова: «Большунову возможности поехать на Олимпиаду не дадут. Первые номера нашей сборной на Игры точно не поедут»
3 декабря, 13:27
Главные новости
Егор Сорин: «Коростелев понимает, что шансы получить нейтральный статус на следующей неделе очень маленькие. Но он отчаянный парень»
50 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Если Коростелев поедет на Олимпиаду, то сможет там претендовать на победу»
сегодня, 17:45
Эйнар Хедегарт: «Я был немного разочарован, когда пересек финишную черту, а потом оказалось, что это моя лучшая гонка»
сегодня, 14:28
Губерниев о том, что Большунов пропустил награждение на Кубке России: «Он людей не уважает? Ему стыдно? Комплексы? Отсутствие воспитания? Что это?»
сегодня, 12:44
Большунов не вышел на церемонию награждения после масс-старта Кубка России, где он взял серебро
сегодня, 12:33
Норвежские лыжники заняли топ-7 в «разделке» на этапе Кубка мира в Тронхейме. Вчера было 9 норвежцев в топ-10 скиатлона
сегодня, 12:28
❄️ Лыжи. Кубок мира. Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Рее -2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й
сегодня, 12:18
Норвежский биатлонист Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на Кубке мира по лыжам
сегодня, 12:08
Александр Бакуров: «Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила»
сегодня, 12:06
«Была мясорубка, заруба на каждом подъеме, каждом метре». Ардашев о масс-старте на Кубке России
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
сегодня, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
сегодня, 13:12
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
сегодня, 11:41
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
сегодня, 11:36
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
сегодня, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15