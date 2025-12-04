«Клэбо лукавит. Он понимает, что на Олимпиаду не допустят сильнейших российских лыжников». Журова о высказываниях норвежца

Журова назвала лукавством слова Клэбо о возвращении российских лыжников.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала лукавством слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо о возвращении россиян.

Ранее Клэбо заявил, что не будет бойкотировать гонки из-за допуска россиян в нейтральном статусе: «Это то, с чем нам приходится мириться. Я не собираюсь бойкотировать старты. Я поеду на Олимпиаду, если буду здоров и в форме ».

«Если Клэбо думает о спорте, конечно, куда он денется после возвращения российских лыжников. Никуда не денется, будет соревноваться с нашими. На самом деле Клэбо лукавит. Он понимает, что на Олимпиаду в Италии просто не допустят сильнейших российских лыжников, которые могли бы составить ему конкуренцию в борьбе за медали. Это, скорее всего, Александр Большунов.

К сожалению, его не будет на Играх, он же выступает за общество «Динамо». Для Запада «Динамо» – это силовые структуры. Спортсменов из ЦСКА, «Динамо» не пускали на Олимпиаду в Париже, так и сейчас будет. Наверняка только молодых российских лыжников допустят. Поэтому Клэбо и нечего беспокоиться. Он выдает красивые слова в угоду своему народу, они ничего не стоят.

То же самое было и в конькобежном спорте сейчас. Всех, кто у нас реально претендовал на олимпийские медали, не допустили на отборочные соревнования. То же самое случилось с российскими паралимпийцами. Их на бумаге вернули с флагом и гимном, а по факту никто не сможет участвовать в Паралимпиаде в Италии, потрясающее решение!» – сказала Журова.

