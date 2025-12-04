Кулешова пропустит ближайшие старты на Кубке России из-за болезни

Лыжница Кулешова рассказала, что из‑за болезни улетела из Тюмени и пропустит ближайшие старты на Кубке России.

Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Анастасия Кулешова пропустит ближайшие гонки из-за болезни.

С 4 по 7 декабря в Тюмени проходит этап Кубка России. Сегодня Кулешова не выступила в коньковом спринте.

«А я тем временем заболела и экстренно улетела домой.

Знаете, что больше всего обидно для профспортсмена? Когда ты тренируешься все лето, осень, а потом зимой не можешь бегать гонки из-за каких-то обстоятельств, которые частенько ты не можешь контролировать», – написала Кулешова в своем телеграм-канале.