⚡ Лыжи. Кубок мира. Хагстрем выиграла классический спринт, Рибом – 2-я, Сван – 3-я, Сундлинг – 4-я
5 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошел женский спринт классическим стилем. Победу одержала шведка Йоханна Хагстрем.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тронхейм, Норвегия
Женщины, спринт, классический стиль
Финал
1. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 3.30,97
2. Эмма Рибом (Швеция) – 1,53
3. Линн Сван (Швеция) – 2,67
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 4,13
5. Ингрид Берген Обрекк (Норвегия) – 5,25
6. Лаура Гиммлер (Германия) – 9,40
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
