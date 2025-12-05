  • Спортс
⚡ Лыжи. Кубок мира. Хагстрем выиграла классический спринт, Рибом – 2-я, Сван – 3-я, Сундлинг – 4-я

Шведка Йоханна Хагстрем выиграла классический спринт на Кубке мира в Тронхейме.

5 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошел женский спринт классическим стилем. Победу одержала шведка Йоханна Хагстрем.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тронхейм, Норвегия

Женщины, спринт, классический стиль

Финал

1. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 3.30,97

2. Эмма Рибом (Швеция) – 1,53

3. Линн Сван (Швеция) – 2,67

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 4,13

5. Ингрид Берген Обрекк (Норвегия) – 5,25

6. Лаура Гиммлер (Германия) – 9,40

Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

