Елена Вяльбе: «Я категорически против того, чтобы выступать в нейтральном статусе. В этой ситуации нужно исключительно с флагом и гимном»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе вновь высказалась против нейтрального статуса для российских спортсменов.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что россияне не должны ради допуска к соревнованиям подписывать какие-либо декларации, которые противоречат законодательству РФ.

Поздняков также отметил, что одна из главных задач – вернуть российских спортсменов на международную арену с национальным флагом и гимном.

«Я также категорически против того, чтобы выступать в нейтральном статусе. В этой ситуации нужно выступать исключительно с флагом и гимном», – сказала Вяльбе, говоря о заявлении Позднякова.

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6 комментариев

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Olga.t
В переводе от Вяльбе это означает "никто никуда не поедет, я так сказала".
+5
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+3
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shahmur
Я же говорил вяльбе заслужила
+3
0
+3
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imaxim
Ответ sergey2022
👍🏻
Почему не на фронте?
+5
-2
+3
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evgeniy
Ответ Olga.t
В переводе от Вяльбе это означает "никто никуда не поедет, я так сказала".
Кому надо, путь Элизабет Тойрер никому не заказан. Желающие, вперед!
0
0
0
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