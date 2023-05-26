Елена Вяльбе: «Я категорически против того, чтобы выступать в нейтральном статусе. В этой ситуации нужно исключительно с флагом и гимном»
Елена Вяльбе вновь высказалась против нейтрального статуса для российских спортсменов.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что россияне не должны ради допуска к соревнованиям подписывать какие-либо декларации, которые противоречат законодательству РФ.
Поздняков также отметил, что одна из главных задач – вернуть российских спортсменов на международную арену с национальным флагом и гимном.
«Я также категорически против того, чтобы выступать в нейтральном статусе. В этой ситуации нужно выступать исключительно с флагом и гимном», – сказала Вяльбе, говоря о заявлении Позднякова.
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