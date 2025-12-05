  • Спортс
⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл классический спринт, Вике – 2-й, Мюльбак – 3-й

Йоханнес Клэбо выиграл классический спринт на Кубке мира в Тронхейме.

5 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошел мужской спринт классическим стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тронхейм, Норвегия

Мужчины, спринт, классический стиль

Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.59,89

2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 0,31

3. Алвар Мюльбак (Швеция) – 0,34 

4. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,46

5. Эрик Валнес (Норвегия) – 1,03

6. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 18,28

Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

