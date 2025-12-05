⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл классический спринт, Вике – 2-й, Мюльбак – 3-й
Йоханнес Клэбо выиграл классический спринт на Кубке мира в Тронхейме.
5 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошел мужской спринт классическим стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тронхейм, Норвегия
Мужчины, спринт, классический стиль
Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.59,89
2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 0,31
3. Алвар Мюльбак (Швеция) – 0,34
4. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,46
5. Эрик Валнес (Норвегия) – 1,03
6. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 18,28
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
