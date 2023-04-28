Вяльбе о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «Однозначно правильно сделали. Не могу сказать, отреагирует ли МОК»

Елена Вяльбе поддержала заявление комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Сегодня в ОКР призвали Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть россиян и белорусов к соревнованиям без дополнительных условий ограничений.

«Однозначно правильно сделали. Не могу сказать, отреагирует ли МОК.

Нужно ли дальше ОКР гнуть свою линию? Однозначно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»