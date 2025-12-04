Дмитрий Губерниев: «Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Вяльбе. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что любой следующий руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) будет лучше, чем Елена Вяльбе.
Ранее Губерниев заявлял о о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы ФЛГР. Вяльбе возглавляет организацию с 2010 года.
– Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сказал, что вы не сможете обеспечить такой же уровень развития лыжных гонок, как Вяльбе. Что скажете?
– Что я не смогу обеспечить – так это такой же уровень драк в лыжных гонках, который сейчас есть. Могу сказать одно, откуда Виктор Викторович (Майгуров) знает, что я смогу, а что нет? Ему надо заниматься формой, вопросом восстановления наших биатлонистов на мировой арене, и он не факт, что справляется со всем этим.
Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Елена Валерьевна Вяльбе. Сейчас наши лыжи со всеми историями, которые происходят, раздираются скандалами. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели, – сказал Губерниев.