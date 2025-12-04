Дмитрий Губерниев: «Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Вяльбе. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели»

Губерниев: любой руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Вяльбе.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что любой следующий руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) будет лучше, чем Елена Вяльбе .

Ранее Губерниев заявлял о о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы ФЛГР. Вяльбе возглавляет организацию с 2010 года.

– Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сказал, что вы не сможете обеспечить такой же уровень развития лыжных гонок, как Вяльбе. Что скажете?

– Что я не смогу обеспечить – так это такой же уровень драк в лыжных гонках, который сейчас есть. Могу сказать одно, откуда Виктор Викторович (Майгуров) знает, что я смогу, а что нет? Ему надо заниматься формой, вопросом восстановления наших биатлонистов на мировой арене, и он не факт, что справляется со всем этим.

Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Елена Валерьевна Вяльбе. Сейчас наши лыжи со всеми историями, которые происходят, раздираются скандалами. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели, – сказал Губерниев.