  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Норвежский журналист Салтведт о дисквалификации Большунова: «Федерация лыжных гонок России вынесла довольно уникальное наказание»
8

Норвежский журналист Салтведт о дисквалификации Большунова: «Федерация лыжных гонок России вынесла довольно уникальное наказание»

Норвежский журналист Салтведт назвал уникальной дисквалификацию Большунова.

Журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Салтведт назвал уникальной дисквалификацию российского лыжника Александра Большунова.

На прошлой неделе Большунов толкнул соперника – Александра Бакурова – после спринта на этапе Кубка России в Кировске, тот упал на землю и повредил ногу. В итоге Большунов был дисквалифицирован на период до завершения восстановления Бакурова.

«Должен сказать, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вынесла довольно уникальное наказание. Я никогда не слышал о подобных видах дисквалификации. Возможно, его следует распространить на другие виды спорта, например футбол: если кто-то травмирует другого игрока, то получает дисквалификацию на срок травмы, которую он нанес.

Кроме того, это не кажется такой уж серьезной дисквалификацией для Большунова. То, что он сделал, было совершенно неуместно, и я ожидал, что он будет отстранен на гораздо более длительный срок. Складывается впечатление, что все хотят, чтобы лидер сборной России вернулся на соревнования как можно скорее», – сказал Салтведт.

Тренер сборной России Егор Сорин позже сообщил, что ограничения с Большунова будут сняты 7 декабря.

Что не так с наказанием Большунова

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
дисквалификации
logoАлександр Бакуров
лыжные гонки
Ян Петтер Салтведт
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Дисквалификация Большунова завершится 7 декабря, сообщил тренер Сорин: «Мы будем заявлять Бакурова на воскресную гонку, все ограничения для Большунова будут тоже сняты»
4 декабря, 14:40
«Биатлон превратился в обсуждение лыжных гонок. Не буду высказываться на эту тему, я просто устал». Смольский о ситуации с Большуновым
4 декабря, 14:29
Светлана Журова: «Думаю, у Большунова не было никакого умысла нанести Бакурову травму. Он просто хотел его как-то воспитать»
3 декабря, 15:40
Главные новости
Егор Сорин: «Коростелев понимает, что шансы получить нейтральный статус на следующей неделе очень маленькие. Но он отчаянный парень»
50 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Если Коростелев поедет на Олимпиаду, то сможет там претендовать на победу»
сегодня, 17:45
Эйнар Хедегарт: «Я был немного разочарован, когда пересек финишную черту, а потом оказалось, что это моя лучшая гонка»
сегодня, 14:28
Губерниев о том, что Большунов пропустил награждение на Кубке России: «Он людей не уважает? Ему стыдно? Комплексы? Отсутствие воспитания? Что это?»
сегодня, 12:44
Большунов не вышел на церемонию награждения после масс-старта Кубка России, где он взял серебро
сегодня, 12:33
Норвежские лыжники заняли топ-7 в «разделке» на этапе Кубка мира в Тронхейме. Вчера было 9 норвежцев в топ-10 скиатлона
сегодня, 12:28
❄️ Лыжи. Кубок мира. Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Рее -2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й
сегодня, 12:18
Норвежский биатлонист Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на Кубке мира по лыжам
сегодня, 12:08
Александр Бакуров: «Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила»
сегодня, 12:06
«Была мясорубка, заруба на каждом подъеме, каждом метре». Ардашев о масс-старте на Кубке России
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
сегодня, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
сегодня, 13:12
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
сегодня, 11:41
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
сегодня, 11:36
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
сегодня, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15