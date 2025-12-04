Норвежский журналист Салтведт о дисквалификации Большунова: «Федерация лыжных гонок России вынесла довольно уникальное наказание»

Норвежский журналист Салтведт назвал уникальной дисквалификацию Большунова.

Журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Салтведт назвал уникальной дисквалификацию российского лыжника Александра Большунова .

На прошлой неделе Большунов толкнул соперника – Александра Бакурова – после спринта на этапе Кубка России в Кировске, тот упал на землю и повредил ногу. В итоге Большунов был дисквалифицирован на период до завершения восстановления Бакурова.

«Должен сказать, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вынесла довольно уникальное наказание. Я никогда не слышал о подобных видах дисквалификации. Возможно, его следует распространить на другие виды спорта, например футбол: если кто-то травмирует другого игрока, то получает дисквалификацию на срок травмы, которую он нанес.

Кроме того, это не кажется такой уж серьезной дисквалификацией для Большунова. То, что он сделал, было совершенно неуместно, и я ожидал, что он будет отстранен на гораздо более длительный срок. Складывается впечатление, что все хотят, чтобы лидер сборной России вернулся на соревнования как можно скорее», – сказал Салтведт.

Тренер сборной России Егор Сорин позже сообщил , что ограничения с Большунова будут сняты 7 декабря.

Что не так с наказанием Большунова

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь