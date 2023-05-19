Наталья Непряева: «Крамер и Бородавко – два абсолютно разных человека по подходу. Маркус очень хороший тренер, но не мой»

Наталья Непряева сравнила тренерские подходы Маркуса Крамера и Юрия Бородавко.

Сейчас лыжница готовится к новому сезону под руководством Бородавко.

– Ты была одно время в группе Маркуса Крамера. Можешь как-то сравнить подход у Бородавко и Крамера в плане тренировок? Что их отличает?

– Вообще разные. Во-первых, это два абсолютно разных человека по подходу к тренировкам. Я ни в коем случае не говорю, что Маркус какой-то не такой. Он очень хороший тренер. Но не мой.

Юлия Белорукова (Ступак) думает по-другому, например. У нас противоположно в этом плане. Для нее Маркус – это вот идеальный тренер. Для меня – Юрий Викторович идеальный тренер, – ответила олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам.