Наталья Непряева: «Крамер и Бородавко – два абсолютно разных человека по подходу. Маркус очень хороший тренер, но не мой»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Лыжи

Наталья Непряева сравнила тренерские подходы Маркуса Крамера и Юрия Бородавко.

Сейчас лыжница готовится к новому сезону под руководством Бородавко.

– Ты была одно время в группе Маркуса Крамера. Можешь как-то сравнить подход у Бородавко и Крамера в плане тренировок? Что их отличает?

– Вообще разные. Во-первых, это два абсолютно разных человека по подходу к тренировкам. Я ни в коем случае не говорю, что Маркус какой-то не такой. Он очень хороший тренер. Но не мой.

Юлия Белорукова (Ступак) думает по-другому, например. У нас противоположно в этом плане. Для нее Маркус – это вот идеальный тренер. Для меня – Юрий Викторович идеальный тренер, – ответила олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам.

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2 комментария

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adamsmith
Разделение на группы не по профилю и гендеру, а по психотипу - огромный кусок успеха наших лыж в последние 8 лет. Гениальное оказалось решение.
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