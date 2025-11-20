Вяльбе о Fan ID в лыжах: «На российских соревнованиях в нашем виде спорта не так много зрителей. Не думаю, что это нужное нововведение»

Вяльбе: не думаю, что Fan ID – это нужное нововведение для лыж.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что в лыжных гонках не нужен Fan ID.

«Сейчас на российских соревнованиях в нашем виде спорта не так много зрителей. Не думаю, что это нужное нововведение для лыж.

В целом, не считаю, что в процессе получения Fan ID есть что-то сложное. Любой человек может сделать это буквально за 10 минут. У меня он тоже есть, я не раз бывала на футболе.

Fan ID — очень удобная вещь. Жаль только, что с ним нельзя бесплатные билеты на футбол получать», — сказала Вяльбе.