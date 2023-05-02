Группа Юрия Бородавко перенесла майский сбор из Крыма в Кисловодск

Группа лыжников тренера Юрия Бородавко перенесла сбор из Крыма в Кисловодск.

объяснил перенос «непростой ситуацией в регионе».

«Майский сбор пройдет в те же сроки (с 15 по 31 мая), но не в Крыму, а в Кисловодске. На сбор должны приехать все спортсмены, входящие в мою группу», – сказал тренер.

В группе Бородавко тренируются , , Иван Якимушкин, , и другие.