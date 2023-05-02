Группа Юрия Бородавко перенесла майский сбор из Крыма в Кисловодск

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Непряева Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Группа лыжников тренера Юрия Бородавко перенесла сбор из Крыма в Кисловодск.

Бородавко объяснил перенос «непростой ситуацией в регионе». 

«Майский сбор пройдет в те же сроки (с 15 по 31 мая), но не в Крыму, а в Кисловодске. На сбор должны приехать все спортсмены, входящие в мою группу», – сказал тренер. 

В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов и другие. 

12 комментариев

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Kazanest
Понятно. Можно не объяснять почему.
+3
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+3
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Rygeek
Разумно.
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Sutekh Hexen
Боятся диверсантов.
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Биатлонная зима
Дожди и сели беспокоят трассу……
+1
-1
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papadok
А курортный сезон там тоже отменят из-за "непростой ситуации"? Наверное, в Кисловодске тупо дешевле. А результат тот же будет, тем более на внутренних стартах.
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