Группа Юрия Бородавко перенесла майский сбор из Крыма в Кисловодск
Группа лыжников тренера Юрия Бородавко перенесла сбор из Крыма в Кисловодск.
Бородавко объяснил перенос «непростой ситуацией в регионе».
«Майский сбор пройдет в те же сроки (с 15 по 31 мая), но не в Крыму, а в Кисловодске. На сбор должны приехать все спортсмены, входящие в мою группу», – сказал тренер.
В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов и другие.
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