Большунов и Непряева остались у Бородавко, Устюгов, Ступак и Коростелев перешли к Сорину. Состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/24

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/2024.

Группа Юрия Бородавко и Артема Жмурко

Никита Денисов

Мария Истомина





Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова

Александр Бакуров

Сергей Волков

Савелий Коростелев

Илья Порошкин

Елизавета Пантрина

Анастасия Прокофьева

Татьяна Сорина

Вероника Степанова

Юлия Ступак

Анастасия Фалеева

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова

Иван Горбунов

Дмитрий Жуль

Сергей Забалуев

Александр Ившин

Илья Семиков

Антон Тимашов

Лидия Горбунова

Ольга Жолудева

Евгения Крупицкая

Алеся Рушенцева

Екатерина Смирнова

Группа Андрея Нутрихина

Алена Баранова

Екатерина Евтягина

Елизавета Еремеева

Анна Кожинова

Арина Кусургашева

Елизавета Маслакова

Елизавета Шалабода

Диана Соболева

Группа Петра Седова

Анастасия Кулешова (Седова)

Кирилл Кочегаров

Егор Митрошин

Никита Родионов

Павел Соловьев

Илья Трегубов

Сергей Шаров