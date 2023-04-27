Большунов и Непряева остались у Бородавко, Устюгов, Ступак и Коростелев перешли к Сорину. Состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/24

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Петр Седов Егор Сорин Олег Перевозчиков Анастасия Кулешова (Седова) Сергей Устюгов Артем Мальцев Наталья Непряева Алексей Червоткин Юлия Ступак (Белорукова) Андрей Нутрихин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Татьяна Сорина (Алешина) Александр Большунов Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Антон Тимашов Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Савелий Коростелев Никита Денисов Александр Ившин Елизавета Пантрина (Бекишева) Александр Бакуров Лыжи

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/2024.

Группа Юрия Бородавко и Артема Жмурко

Александр Большунов

Никита Денисов

Артем Мальцев

Денис Спицов

Александр Терентьев

Алексей Червоткин

Иван Якимушкин

Мария Истомина

Наталья Непряева

Дарья Непряева
 
Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова

Сергей Ардашев

Александр Бакуров

Сергей Волков

Савелий Коростелев

Илья Порошкин 

Сергей Устюгов

Елизавета Пантрина

Анастасия Прокофьева

Татьяна Сорина

Вероника Степанова

Юлия Ступак

Анастасия Фалеева

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова

Иван Горбунов

Дмитрий Жуль

Сергей Забалуев

Александр Ившин

Илья Семиков

Антон Тимашов

Лидия Горбунова

Ольга Жолудева

Евгения Крупицкая

Алеся Рушенцева

Екатерина Смирнова

Группа Андрея Нутрихина

Алена Баранова

Екатерина Евтягина

Елизавета Еремеева

Анна Кожинова

Арина Кусургашева

Елизавета Маслакова

Елизавета Шалабода

Диана Соболева

Группа Петра Седова

Анастасия Кулешова (Седова) 

Кирилл Кочегаров

Егор Митрошин

Никита Родионов

Павел Соловьев

Илья Трегубов

Сергей Шаров 

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enry
На 3 сборных людей хватит. Вот это, конечно, народу на гос поддержке. Хоть они и небольшая, но кататься со сборной уже дорогого стоит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
48 человек 🤯
При том, что с финансированием вроде как проблемы... Почему не сократить в полтора раза, но улучшить качество сопровождения?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enchanter WIZZARD
Ответ Iuasamotu
Никто и не сомневался, что Устюгов со Ступак останутся вместе. На спортсе ходили слухи, что между ними всяческие отношения
А Соболева и Никита Ступак знают об этом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Ответ Enchanter WIZZARD
А Соболева и Никита Ступак знают об этом?
Они не подписаны на спортс, откуда им знать пикантные новости?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий