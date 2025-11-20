  • Спортс
12

Лыжи. «Хибинская гонка». Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Семиков – 3-й

Коростелев победил в классической «разделке» на 10 км в рамках «Хибинской гонки».

Савелий Коростелев выиграл классическую гонку с раздельным стартом на 10 км в Кировске.

Лыжные гонки 

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Савелий Коростелев – 25.40,0

2. Сергей Ардашев – 6,1

3. Илья Семиков – 22,1

4. Алексей Червоткин – 23,2

5. Илья Порошкин – 24,8

6. Евгений Семяшкин – 49,8

7. Иван Якимушкин – 55,0

8. Иван Горбунов – 55,1

9. Павел Соловьев – 1.06,8

10. Дмитрий Жуль – 1.10,8

11. Кирилл Кочегаров – 1.14,1

12. Александр Бакуров – 1.16,2

13. Ермил Вокуев – 1.17,5

14. Александр Гребенько – 1.20,7

15. Илья Чертков – 1.22,9

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
