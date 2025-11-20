Лыжи. «Хибинская гонка». Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Семиков – 3-й

Коростелев победил в классической «разделке» на 10 км в рамках «Хибинской гонки».

Савелий Коростелев выиграл классическую гонку с раздельным стартом на 10 км в Кировске. Лыжные гонки Всероссийские соревнования «Хибинская гонка» Кировск Мужчины 10 км, раздельный старт, классический стиль 1. Савелий Коростелев – 25.40,0 2. Сергей Ардашев – 6,1 3. Илья Семиков – 22,1 4. Алексей Червоткин – 23,2 5. Илья Порошкин – 24,8 6. Евгений Семяшкин – 49,8 7. Иван Якимушкин – 55,0 8. Иван Горбунов – 55,1 9. Павел Соловьев – 1.06,8 10. Дмитрий Жуль – 1.10,8 11. Кирилл Кочегаров – 1.14,1 12. Александр Бакуров – 1.16,2 13. Ермил Вокуев – 1.17,5 14. Александр Гребенько – 1.20,7 15. Илья Чертков – 1.22,9