Лыжи. «Хибинская гонка». Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Семиков – 3-й
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»
Кировск
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Савелий Коростелев – 25.40,0
2. Сергей Ардашев – 6,1
3. Илья Семиков – 22,1
4. Алексей Червоткин – 23,2
5. Илья Порошкин – 24,8
6. Евгений Семяшкин – 49,8
7. Иван Якимушкин – 55,0
8. Иван Горбунов – 55,1
9. Павел Соловьев – 1.06,8
10. Дмитрий Жуль – 1.10,8
11. Кирилл Кочегаров – 1.14,1
12. Александр Бакуров – 1.16,2
13. Ермил Вокуев – 1.17,5
14. Александр Гребенько – 1.20,7
15. Илья Чертков – 1.22,9
