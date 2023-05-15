«Сегодня провели небольшую тренировку, все хорошо. Готовимся в рабочем режиме». Группа Бородавко начала сбор в Кисловодске
Юрий Бородавко рассказал, как прошла первая тренировка его группы лыжников в Кисловодске.
Сбор группы начался сегодня и продлится до 30 мая.
«На сегодняшний день группа начала свою подготовку в полном составе. Отсутствует только Спицов, который присоединится к нам через три дня.
Первый раз находимся здесь на базе. Все посмотрели, познакомились с условиями, все на данный момент устраивает.
Дальше будем смотреть по погоде, как строить план тренировок, потому что больше недели тут шли дожди, пока сыро. По ходу дела будем решать и смотреть, где проводить тренировки.
Сегодня тренировку провели небольшую, все хорошо. Готовимся в рабочем режиме», – сказал тренер.
В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов и другие.
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