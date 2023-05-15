«Сегодня провели небольшую тренировку, все хорошо. Готовимся в рабочем режиме». Группа Бородавко начала сбор в Кисловодске

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Непряева Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Юрий Бородавко рассказал, как прошла первая тренировка его группы лыжников в Кисловодске.

Сбор группы начался сегодня и продлится до 30 мая. 

«На сегодняшний день группа начала свою подготовку в полном составе. Отсутствует только Спицов, который присоединится к нам через три дня.

Первый раз находимся здесь на базе. Все посмотрели, познакомились с условиями, все на данный момент устраивает.

Дальше будем смотреть по погоде, как строить план тренировок, потому что больше недели тут шли дожди, пока сыро. По ходу дела будем решать и смотреть, где проводить тренировки.

Сегодня тренировку провели небольшую, все хорошо. Готовимся в рабочем режиме», – сказал тренер. 

В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов и другие.

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1 комментарий

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Сергей Жарковский
Хорошо что все в сборе. Здоровья вам и успехов!
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