  • Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо и Шистад победили в классических спринтах, Эвенсен – 2-й, Валнес – 3-й
41

Клэбо и Шистад выиграли спринты на турнире в Бейтостолене.

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Кристине Ставос Шистад выиграли классические спринты на турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Кристине Ставос Шистад – 2.50,05

2. Хедда Баккему – 0,69

3. Ане Стенсет – 1,23

4. Лотта Венг – 1,33

5. Ингрид Обрекк – 1,99

6. Маргрете Дюрховд – 2,30

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо – 2.29,20

2. Ансгар Эвенсен – 0,33

3. Эрик Валнес – 0,49

4. Арон Рюсстад – 0,74

5. Александр Холмбу – 2,72

6. Ришар Жув (Франция) – 3,71

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
