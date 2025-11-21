Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо и Шистад победили в классических спринтах, Эвенсен – 2-й, Валнес – 3-й
Клэбо и Шистад выиграли спринты на турнире в Бейтостолене.
Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Кристине Ставос Шистад выиграли классические спринты на турнире в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
Бейтостолен, Норвегия
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Кристине Ставос Шистад – 2.50,05
2. Хедда Баккему – 0,69
3. Ане Стенсет – 1,23
4. Лотта Венг – 1,33
5. Ингрид Обрекк – 1,99
6. Маргрете Дюрховд – 2,30
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо – 2.29,20
2. Ансгар Эвенсен – 0,33
3. Эрик Валнес – 0,49
4. Арон Рюсстад – 0,74
5. Александр Холмбу – 2,72
6. Ришар Жув (Франция) – 3,71
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
