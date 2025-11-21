Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо и Шистад победили в классических спринтах, Эвенсен – 2-й, Валнес – 3-й

Клэбо и Шистад выиграли спринты на турнире в Бейтостолене.

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Кристине Ставос Шистад выиграли классические спринты на турнире в Бейтостолене. Лыжные гонки Турнир в Бейтостолене Бейтостолен, Норвегия Спринт, классический стиль Женщины 1. Кристине Ставос Шистад – 2.50,05 2. Хедда Баккему – 0,69 3. Ане Стенсет – 1,23 4. Лотта Венг – 1,33 5. Ингрид Обрекк – 1,99 6. Маргрете Дюрховд – 2,30 Мужчины 1. Йоханнес Клэбо – 2.29,20 2. Ансгар Эвенсен – 0,33 3. Эрик Валнес – 0,49 4. Арон Рюсстад – 0,74 5. Александр Холмбу – 2,72 6. Ришар Жув (Франция) – 3,71