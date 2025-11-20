Лыжи. «Хибинская гонка». Гончарова победила в классической «разделке» на 5 км, Горбунова – 2-я, Жамбалова – 3-я

Гончарова победила в классической «разделке» на 5 км в рамках «Хибинской гонки».

Лыжница Карина Гончарова выиграла классическую гонку с раздельным стартом на 5 км в Кировске. Лыжные гонки Всероссийские соревнования «Хибинская гонка» Кировск Женщины 5 км, раздельный старт, классический стиль 1. Карина Гончарова – 15.05,9 2. Лидия Горбунова – 1,4 3. Алиса Жамбалова – 4,0 4. Дарья Непряева – 5,2 5. Екатерина Никитина – 5,3 6. Алина Пеклецова – 5,4 7. Анна Королева (Беларусь) – 13,2 8. Евгения Крупицкая – 13,9 9. Елизавета Маслакова – 16,7 10. Елизавета Пантрина – 18,6 11. Алена Баранова – 19,0 12. Ольга Царева – 24,5 13. Татьяна Сорина – 24,9 14. Ксения Щорохова – 26,6 15. Екатерина Смирнова – 31,4