Лыжи. «Хибинская гонка». Гончарова победила в классической «разделке» на 5 км, Горбунова – 2-я, Жамбалова – 3-я

Лыжница Карина Гончарова выиграла классическую гонку с раздельным стартом на 5 км в Кировске.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»
Кировск
Женщины
5 км, раздельный старт, классический стиль
1. Карина Гончарова – 15.05,9
2. Лидия Горбунова – 1,4
3. Алиса Жамбалова – 4,0
4. Дарья Непряева – 5,2
5. Екатерина Никитина – 5,3
6. Алина Пеклецова – 5,4
7. Анна Королева (Беларусь) – 13,2
8. Евгения Крупицкая – 13,9
9. Елизавета Маслакова – 16,7
10. Елизавета Пантрина – 18,6
11. Алена Баранова – 19,0
12. Ольга Царева – 24,5
13. Татьяна Сорина – 24,9
14. Ксения Щорохова – 26,6
15. Екатерина Смирнова – 31,4
