11

Лыжи. «Хибинская гонка». Гончарова победила в классической «разделке» на 5 км, Горбунова – 2-я, Жамбалова – 3-я

Гончарова победила в классической «разделке» на 5 км в рамках «Хибинской гонки».

Лыжница Карина Гончарова выиграла классическую гонку с раздельным стартом на 5 км в Кировске.

Лыжные гонки 

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск

Женщины

5 км, раздельный старт, классический стиль

1. Карина Гончарова – 15.05,9

2. Лидия Горбунова – 1,4

3. Алиса Жамбалова – 4,0

4. Дарья Непряева – 5,2

5. Екатерина Никитина – 5,3

6. Алина Пеклецова – 5,4

7. Анна Королева (Беларусь) – 13,2

8. Евгения Крупицкая – 13,9

9. Елизавета Маслакова – 16,7

10. Елизавета Пантрина – 18,6

11. Алена Баранова – 19,0

12. Ольга Царева – 24,5

13. Татьяна Сорина – 24,9

14. Ксения Щорохова – 26,6

15. Екатерина Смирнова – 31,4

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoДарья Непряева
Виктория Лукашова
Милена Габушева
logoсборная Беларуси жен
logoАнастасия Фалеева
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Алина Пеклецова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Екатерина Мегедь
Екатерина Кипяткова
Анна Королева
Арина Кусургашева
Елизавета Маслакова
Руслана Дьякова
Олеся Ляшенко
logoХристина Мацокина
Арина Каличева
Хибинская гонка
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Карина Гончарова
logoАлиса Жамбалова
Александра Кононова
Анастасия Власова (1991)
logoЕвгения Крупицкая
Алеся Рушенцева
Екатерина Шибекина
Екатерина Никитина
Ольга Царева
Екатерина Евтягина
результаты
Светлана Заборская
Дарья Канева
Екатерина Смирнова
Анна Мачехина
Ольга Сергеева
Екатерина Булычева
лыжные гонки
logoАлена Баранова
Главные новости
