Юрий Бородавко: «Можно ли вернуть Крамера к работе в сборной России? Этот вопрос нужно задать руководству олимпийского комитета»

высказался о возможности возвращения в сборную России.

Сейчас немецкий специалист работает с командой Италии.

«Очень жаль, что так получилось с Маркусом, но так на тот момент сложились обстоятельства. Крамера мы не убирали, это стечение обстоятельств, которые мы не могли предотвратить. Ступак можно понять.

Можно ли вернуть Маркуса к работе в сборной России? Этот вопрос нужно задать руководству олимпийского комитета. Будет ли у нас сейчас работать схема поддержки зарубежных тренеров, пока никто не знает», – сказал тренер.

Юлия Ступак: «Карьеру я вижу только с Крамером. Я не могу тренироваться и выступать без Маркуса»