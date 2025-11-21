❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Фалеева выиграла классический спринт, Баранова – 2-я, Сергеева – 3-я
Фалеева выиграла классический спринт на Всероссийских соревнованиях в Кировске.
21 ноября в Кировске на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка» лыжницы пробежали классический спринт. Победу одержала Анастасия Фалеева.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»
Кировск
Женщины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Анастасия Фалеева – 4.13,71
2. Алена Баранова – 0,01
3. Ольга Сергеева – 0,51
4. Анастасия Кириллова – 1,36
5. Елизавета Маслакова – 2,24
6. Милена Габушева – 21,54
Видео из телеграм-канала ЛыжиТВ.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости