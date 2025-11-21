  • Спортс
❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Фалеева выиграла классический спринт, Баранова – 2-я, Сергеева – 3-я

Фалеева выиграла классический спринт на Всероссийских соревнованиях в Кировске.

21 ноября в Кировске на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка» лыжницы пробежали классический спринт. Победу одержала Анастасия Фалеева.

Лыжные гонки 

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск

Женщины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Анастасия Фалеева – 4.13,71

2. Алена Баранова – 0,01

3. Ольга Сергеева – 0,51

4. Анастасия Кириллова – 1,36

5. Елизавета Маслакова – 2,24

6. Милена Габушева – 21,54

Видео из телеграм-канала ЛыжиТВ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
