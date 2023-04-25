Юрий Бородавко: «Состав моей группы не изменится. Никто не переходит, никто не уходит, ну, кроме Ступак»

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Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал об изменениях в его группе.

«Состав не изменится. Никто не переходит, никто не уходит. Ну, кроме Юли Ступак, о которой было известно ранее», - сказал Бородавко.

В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Никита Денисов.

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1 комментарий

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imaxim
Коростелев к Сорину
+3
0
+3
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