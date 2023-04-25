Юрий Бородавко: «Состав моей группы не изменится. Никто не переходит, никто не уходит, ну, кроме Ступак»

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал об изменениях в его группе.

«Состав не изменится. Никто не переходит, никто не уходит. Ну, кроме , о которой было известно ранее», - сказал Бородавко.

В группе тренируются , , , , , , , , , Никита Денисов.