❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Терентьев выиграл спринт классическим стилем, Забалуев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
Александр Терентьев выиграл классический спринт на турнире в Кировске.
21 ноября в Кировске на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка» лыжники пробежали спринт классическим стилем.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»
Кировск
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Александр Терентьев - 3.37,53
2. Сергей Забалуев – 0,36
3. Иван Горбунов – 0,47
4. Константин Тиунов – 0,47
5. Александр Большунов – 1,50
6. Владислав Осипов – 20,90
Видео из телеграм-канала ЛыжиТВ.
