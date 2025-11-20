Йоханнес Клэбо планирует выступать до Олимпиады 2030 года

Клэбо заявил, что планирует выступать до Олимпиады 2030 года.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо планирует соревноваться до Олимпиады 2030 года.

«Изначально мы с дедушкой составили план до 2025 года. Теперь мы продлили его до 2030 года. Пять лет до следующих Олимпийских игр», – сказал Клэбо.

Йоханнесу Клэбо 29 лет, он является пятикратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира.